Тренера сборной Черногории уволили за отказ выйти на матч с КосовоВзгляд.ру 07:41

Главного тренера сборной Черногории по футболу Любиша Тумбаковича уволили после того, как он отказался выйти на игру против команды Косово в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Матч состоялся в пятницу в Подгорице.

Тренера сборной Черногории уволили за отказ выйти на матч с Косово

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