Футбол

Тренера сборной Черногории уволили за отказ выйти на матч с КосовоВзгляд.ру 07:41

Черногория — Косово
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Под Горицом
24′
Милот Рашица
39′
Арбер Зенели
Эдон Жегрова
Марко Вешович
51′
57′
Леарт Пакярада
Александар Шчекич
Марко Бакич
59′
Стефан Мугоша
69′
69′
Леарт Пакярада
Бенджамин Кололи
Жарко Томашевич
Александар Больевич
71′
76′
Ариянет Мурич
78′
Берсант Целина
Эльбасан Рашани
82′
Милот Рашица
Марко Симич
82′
Марко Янкович
Владимир Йовович
85′
Главного тренера сборной Черногории по футболу Любиша Тумбаковича уволили после того, как он отказался выйти на игру против команды Косово в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Матч состоялся в пятницу в Подгорице.
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