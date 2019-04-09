Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машинаREGNUM 08:34
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка. Об этом сообщается на странице сборной Аргентины в Twitter. Отмечается, что 40-летнего тренера сбила машина в тот момент, когда он катался на велосипеде.
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Психологи: пять основных черт личности определяют результаты жизни
По словам психолога Кристофера Дж. Сото, проект "жизненные результаты репликации личности" (LOOPR) позволил изучить связь между основными чертами личности и возможностями людей.
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Общество
В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх
В Москве на 85-м году ушла из жизни Алина Есенина — вдова Константина Есенина, сына поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.
Обновлено в 11:42
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью
Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне нефти, цены на которую находятся вблизи максимумов за 5 месяцев.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
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Экономика
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
В июле 2018 года в «Роскосмосе» ответили на высказывание директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в 2007-2012 годах занимавшего должность министра обороны России, о конкуренции за производство двигателей ракет «Союз-2».
Обновлено в 11:18
Общество
Названы условия переселения в другой район по реновации
Участников программы реновации смогут переселять в другой район при наличии их добровольного согласия, данного в письменной форме.
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Футбол
«Фиорентина» объявила об отставке Пиоли
"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила об отставке Стефано Пиоли с поста главного тренера.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником
Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Спорт
Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»
Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
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Политика
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
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Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
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Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 06:05
Политика
Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина
Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:47
Кино
Джулианна Мур сыграет в сериале по роману Стивена Кинга «История Лизи»
Оскароносная американская актриса Джулианна Мур исполнит главную роль в сериале "История Лизи" (Lisey’s Story) - адаптации одноименного романа Стивена Кинга.
Обновлено в 11:05
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Путин рассказал о перспективах своего визита в США
Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
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Политика
Фарион призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире украинского телевидения призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование, назвав их рабами.
Обновлено 07 апреля в 21:40
Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Транспорт
Петербург и Кудрово может связать канатная дорога
Примыкающий к Петербургу с востока город Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области) могут связать канатной дорогой со станцией «Улица Дыбенко» Петербургского метрополитена.
Обновлено в 11:03
Общество
Евгения Уваркина не приняла отставку главного архитектора Липецка
Сегодня главный архитектор Липецка Татьяна Азова написала заявление об уходе по собственному желанию.
Обновлено в 09:17
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Общество
В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
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