Происшествия

Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машинаREGNUM 08:34

Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка. Об этом сообщается на странице сборной Аргентины в Twitter. Отмечается, что 40-летнего тренера сбила машина в тот момент, когда он катался на велосипеде.
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Тренер сборной Аргентины после столкновения с машиной. Фото

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Тренер сборной Аргентины показал последствия столкновения с машиной

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Главного тренера сборной Аргентины сбила машина

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Катавшийся на велосипеде тренер сборной Аргентины попал в аварию

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Тренера сборной Аргентины по футболу Скалони сбила машина в Испании

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Тренера сборной Аргентины Скалони во время езды на велосипеде сбил автомобиль. У аргентинца порезы и ушибы

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Лионель Скалони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и тренер, выступал на позиции правого защитника. Имеет паспорт гражданина Италии. Сейчас является исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины.
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