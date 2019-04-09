Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машинаREGNUM 08:34
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка. Об этом сообщается на странице сборной Аргентины в Twitter. Отмечается, что 40-летнего тренера сбила машиной в тот момент, когда он катался на велосипеде.
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Финансы
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Государственный комитет по развитию и реформам КНР выступил с предложением полностью запретить майнинг криптовалют.
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