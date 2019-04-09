Происшествия

Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машинаREGNUM 08:34

Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка. Об этом сообщается на странице сборной Аргентины в Twitter. Отмечается, что 40-летнего тренера сбила машиной в тот момент, когда он катался на велосипеде.
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Тренер сборной Аргентины по футболу показал последствия столкновения с машиной

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Лионель Скалони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и тренер, выступал на позиции правого защитника. Имеет паспорт гражданина Италии. Сейчас является исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины.
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