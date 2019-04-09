Происшествия
Сбитый машиной тренер сборной Аргентины показал свои раныLenta.ru 12:17
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони в Twitter опубликовал фотографию после того, как его сбила машина. Инцидент произошел на острове Майорка (Испания), пишет издание Todo Noticias. Скалони ехал на велосипеде, когда на него наехал автомобиль.
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