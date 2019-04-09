Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машинаREGNUM 08:34
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка. Об этом сообщается на странице сборной Аргентины в Twitter. Отмечается, что 40-летнего тренера сбила машиной в тот момент, когда он катался на велосипеде.
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Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
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Обновлено в 07:59
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Политика
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Президент Белоруссии считает, что победа во втором туре выборов на Украине достанется действующему президенту страны.
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Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
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Культура
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Сатирик Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт в Калининграде, который должен был пройти 14 апреля.
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Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Культура
Капремонт 12 московских театров завершится в текущем году
Interfax-Russia.ru - Работы по капитальному ремонту 12 московских театров планируется закончить в 2019 году, сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
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Футбол
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Обновлено в 04:57
Происшествия
Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
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Обновлено в 06:26
Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:11
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Транспорт
Проезд по платным магистралям подорожает с 15 апреля
С 15 апреля будут скорректированы тарифы практически на всех участках платных магистралей.
Обновлено вчера в 17:01
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ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
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Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС
Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus.
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Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
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Госдума повышает пенсии военным пенсионерам
Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
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Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
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Общество
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В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста
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Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Салават Юлаев»
Омский "Авангард" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в третьем овертайме шестого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ и стал первым финалистом Кубка Гагарина.
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