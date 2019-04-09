Происшествия

Тренера сборной Аргентины Скалони сбил автомобильSportbox.RU 08:12

Тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони сбила машина, когда он ехал на велосипеде. Специалист попал в больницу, но врачи не выявили у него серьезных повреждений и отпустили домой.
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Скалони опубликовал фото после ДТП: «Пара швов – и домой»

Sports.ru12:15

Лионель Скалони опубликовал фото после аварии и поблагодарил за поддержку

РИА Новости08:40

Тренер сборной Аргентины показал последствия столкновения с машиной

Чемпионат08:58

Главного тренера сборной Аргентины сбила машина

Sport24.ru07:53

Катавшийся на велосипеде тренер сборной Аргентины попал в аварию

Вести.Ru07:53

Тренера сборной Аргентины по футболу Скалони сбила машина в Испании

ТАСС07:51

Тренер сборной Аргентины после столкновения с машиной. Фото

Спорт-Экспресс09:07
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Транспорт

Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург

Обновлено в 15:44
Культура

В России запустили новый телеканал «Победа»

Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС

Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Общество

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы

В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено в 17:44
Футбол

Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
Обновлено в 17:36
Наука

Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего

Обновлено в 03:14
Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Обновлено в 01:46
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле

Обновлено вчера в 07:22
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 17:04
Наука

Психологи нашли связь между чертами личности и результатами жизни

Как заявил специалист в области психологии Кристофер Дж. Сото, проект LOOPR дал возможность изучить связь между чертами личности и возможностями людей.
Обновлено в 12:03
Финансы

Российские фондовые индексы выросли по итогам торгов

Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес

Светлана Лобода трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Светланы Лободы Евангелина. Девочке исполнилось восемь лет.
Обновлено в 16:59
Театры

Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»

Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене «Гоголь-центра».
Обновлено в 17:38
Футбол

Балотелли грозит дисквалификация до конца сезона

Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона.
Обновлено в 15:22
Общество

На Крите объявлено чрезвычайное положение из-за сильных дождей

Обновлено в 07:15
Политика

Путин ответил строчкой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США

Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон.
Обновлено в 10:18
Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Армия и оружие

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Абызова перевели из карантина в общую камеру «Лефортово»

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, обвиняемый в хищении, переведен из карантина в общую двухместную камеру с телевизором и холодильником в СИЗО «Лефортово», заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:35
Кино

Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»

К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено в 15:16
Политика

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика

В США не исключили введения санкций против Египта из-за покупки Су-35

Обновлено в 02:05
Наука

У мамонтов и неандертальцев обнаружили сходные генетические черты

Работа сотрудников Тель-Авивского университета, опубликованная в журнале Human Biology, предполагает, что шерстистые мамонты, жившие около 200 тысяч лет назад, и неандертальцы имели схожие генетически черты.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Более тысячи зенитчиков ЮВО подняты по тревоге на Северном Кавказе

В учениях примет участие более 1,2 тыс. военнослужащих и будет задействовано более 150 единиц техники, а также самолеты штурмовой авиации Су-25СМ, выступающие в роли противника.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала первое фото новорожденного сына

Ранее с рождением малыша Савельеву и Сафонова уже поздравили актрисы Мария Кожевникова и Анна Снаткина.
Обновлено в 12:11
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Лионель Скалони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и тренер, выступал на позиции правого защитника. Имеет паспорт гражданина Италии. Сейчас является исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины.
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