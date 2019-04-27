Хоккей

Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 годаГазета.Ru 13:43

Примечательно, что проблема с допингом касается "Авангарда" уже не первый раз. В 2012 году, когда "ястребы" дошли до финала Кубка Гагарина и уступили в финальной серии московскому "Динамо" (3-4) за нарушение антидопинговых правил был наказан защитник омичей Антон Белов.
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РУСАДА: Не можем понять, кто отбирал пробу Зернова

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«Это было внепланово для них». Глава РУСАДА раскрыл детали проверки хоккеистов на допинг

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Глава РУСАДА: проверка хоккеистов на допинг была для них внеплановой

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Что Хартли кричал инспекторам РУСАДА. Полная расшифровка отчетов агентства

Спорт-Экспресс13:45

Глава РУСАДА: «Мы тестировали большое число игроков „Авангарда“ и ЦСКА. Внепланово для них»

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У «Авангарда» проблемы с РУСАДА. Под угрозой — Хартли и Зернов

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СМИ: Хартли и Зернову грозят многолетние дисквалификации

Матч ТВ12:57
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.
Обновлено в 12:51
Футбол

«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта

Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.
Обновлено в 10:26
Футбол

«Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби

В 31-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала на своём стадионе «Шальке».
Обновлено в 11:51
Автоспорт

«Уильямс» не смог найти Кубицу после аварии в квалификации в Баку

Обновлено в 13:07
Музыка

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено в 01:28
Религия

В Ханты-Мансийск прямым рейсом доставят на Пасху благодатный огонь

Главным событием предстоящей Пасхи обещает стать прибытие частицы благодатного огня из Иерусалима впервые в истории Югры непосредственно к Пасхальному богослужению.
Обновлено 24 апреля в 01:15
Политика

Поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии праздников

Поток украинцев в Крым через пункты пропуска российско-украинского участка границы возрос в два раза в преддверии майских праздников, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.
Обновлено в 12:45
Политика

Украинского миллионера арестовали в Москве

Отмечается, что визит украинского бизнесмена в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы его активов в республиках Донбасса.
Обновлено в 03:47
Космос

В SpaceX сообщили о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКС

Обновлено в 13:34
Армия и оружие

«Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией

Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".
Обновлено в 05:53
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Хоккей

Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено в 13:43
Футбол

«Динамо» и «Ахмат» не выявили победителя

Обновлено в 13:57
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.
Обновлено в 03:31
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Здоровье

Диетолог рекомендует суточную порцию пасхального кулича в 200 граммов

В Департаменте здравоохранения Москвы рекомендуют съедать в ходе пасхальных праздников 150-200 граммов кулича в сутки.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова принимала таблетки для похудения

Обновлено в 00:30
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Технологии

Mail.Ru планирует запуск голосового помощника «Маруся»

Российская технологическая компания Mail.Ru Group планирует старт производства голосового помощника «Маруся» летом 2019 года.
Обновлено в 12:21
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Авто

Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе

На Остров Свободы, наводненный до революции американскими автомобилями, новые машины десятилетиями прибывали в основном лишь из СССР и иных социалистических стран.
Обновлено вчера в 22:40
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