Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 годаГазета.Ru 13:43

Примечательно, что проблема с допингом касается "Авангарда" уже не первый раз. В 2012 году, когда "ястребы" дошли до финала Кубка Гагарина и уступили в финальной серии московскому "Динамо" (3-4) за нарушение антидопинговых правил был наказан защитник омичей Антон Белов.

Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года

Политика Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.

Футбол «Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.

Футбол «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби В 31-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» принимала на своём стадионе «Шальке».

Музыка После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка "Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.

Религия В Ханты-Мансийск прямым рейсом доставят на Пасху благодатный огонь Главным событием предстоящей Пасхи обещает стать прибытие частицы благодатного огня из Иерусалима впервые в истории Югры непосредственно к Пасхальному богослужению.

Политика Поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии праздников Поток украинцев в Крым через пункты пропуска российско-украинского участка границы возрос в два раза в преддверии майских праздников, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.

Политика Украинского миллионера арестовали в Москве Отмечается, что визит украинского бизнесмена в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы его активов в республиках Донбасса.

Армия и оружие «Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".

Общество В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.

Политика Филарет раскритиковал статус ПЦУ Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.

Хоккей Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.

Происшествия В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Происшествия В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш» На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.

Политика Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.

Политика Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Здоровье Диетолог рекомендует суточную порцию пасхального кулича в 200 граммов В Департаменте здравоохранения Москвы рекомендуют съедать в ходе пасхальных праздников 150-200 граммов кулича в сутки.

Происшествия На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.

Технологии Mail.Ru планирует запуск голосового помощника «Маруся» Российская технологическая компания Mail.Ru Group планирует старт производства голосового помощника «Маруся» летом 2019 года.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.