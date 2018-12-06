Главный тренер ереванского «Пюника» Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года за оскорбление арбитра. Такое решение было вынесено по итогам заседания дисциплинарного комитета Федерации футбола Армении.

Тренера Талалаева дисквалифицировали в Армении до конца сезона

Футбол Футбол Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре

Футбол Футбол Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции

Футбол Футбол «Торино» прошёл соперника из Серии С Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.

Футбол Футбол «Манчестер Сити» подпишет вратаря сборной США Игрок сборной США уже прошел медицинское обследование и подписал контракт.

Футбол Футбол Экс-тренер «Рубина» назвал проблемы команды Бывший тренер казанского "Рубина" Дмитрий Кузнецов поделился мнением о матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета "Известия".

Футбол Футбол Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи.

Футбол Футбол «Локомотив» подтвердил, что Ротенберг повредил крестообразные связки Подтвердился первоначальный прогноз – повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

Футбол Футбол За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена

Футбол Футбол «Ницца» не намерена продлевать контракт с Балотелли Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер рассказал, что французский клуб не собирается продлевать контракт с итальянским нападающим Марио Балотелли.

Футбол Футбол ПСЖ предложил «Аяксу» 75 млн евро за Френки де Йонга Делегация из ПСЖ недавно прибыла в Амстердам, чтобы подтвердить свой интерес к де Йонгу и предложить "Аяксу" 75 млн евро за переход игрока следующим летом.

Футбол Футбол Тренер сборной России отметил неудобство календаря отбора на ЧЕ-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что расписание матчей в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года вызывает определенные неудобства.

Футбол Футбол Джо Гомес пропустит шесть недель Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес выбыл на шесть недель из-за травмы ноги, полученной в недавнем матче АПЛ против "Бернли" (3:1). У футболиста была диагностирована трещина в левой ноге.

Футбол Футбол Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева Братья Миранчуки, выступающие за "Локомотив" - Алексей и Антон, записали видео, в котором обращаются к провинившимся.