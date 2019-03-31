Футбол

Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрокаНева Спорт 05:25

Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста. Жертвой Хашманяна стал Мпумелело Дадибой Зване, полузащитник из ЮАР. Он сообщил о случившемся порталу Armfootball.com.
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РИА Новости03:24

Скандал в «Арарате»: что не поделили армянский тренер и южноафриканский легионер

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Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
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Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
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Эксперты США заявили об укреплении доминирующих позиций России в Арктике

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Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
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ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два мяча в концовке матча

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Тимофей Настюхин нокаутировал Эдди Альвареса в первом раунде

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Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
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NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире

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В сегменте седанов лучшей шумоизоляцией обладает седан Volkswagen Passat, уровень шума в салоне которого составил всего 61,9 дБА.
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Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что роль правительств и регулирующих органов для норм и стандартов в Интернете должна быть более активной.
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Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
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Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
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На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
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Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав

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В матче с «Ганновером» «Шальке» прервал затяжную серию без побед

Аутсайдеры Бундеслиги "Ганновер" и "Шальке" провели матч 27-го тура.
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В результате обстрела пострадали мужчина и женщина, проживающие в населённом пункте Зайцево на улице Карбышева.
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Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
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К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
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Абраам Михайлович Хашманян
Футболист
Советский и армянский футболист, армянский футбольныйтренер. Является главным тренером клуба «Алашкерт». В прошлом игрок ряда армянских футбольных клубов, за которые выступал в Высшей лиге.
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