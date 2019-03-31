Футбол
Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрокаНева Спорт 05:25
Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста. Жертвой Хашманяна стал Мпумелело Дадибой Зване, полузащитник из ЮАР. Он сообщил о случившемся порталу Armfootball.com.
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Скандал в «Арарате»: что не поделили армянский тренер и южноафриканский легионер
Sputnik Армения29 марта в 07:22
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
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