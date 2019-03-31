Футбол

Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрокаНева Спорт 05:25

Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста. Жертвой Хашманяна стал Мпумелело Дадибой Зване, полузащитник из ЮАР. Он сообщил о случившемся порталу Armfootball.com.
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Абраам Михайлович Хашманян
Футболист
Советский и армянский футболист, армянский футбольныйтренер. Является главным тренером клуба «Алашкерт». В прошлом игрок ряда армянских футбольных клубов, за которые выступал в Высшей лиге.
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