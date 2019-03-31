Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрокаНева Спорт 05:25

Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста. Жертвой Хашманяна стал Мпумелело Дадибой Зване, полузащитник из ЮАР. Он сообщил о случившемся порталу Armfootball.com.

Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Политика МВД Украины пригрозило Ляшко тюрьмой за демонстрацию бюллетеня "Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал то, что может квалифицироваться как признак уголовного преступления, в частности, раскрытие тайны голосования", - передает слова Варченко портал "Украина.ру" За демонстрацию избирательного бюллетеня ему грозит до трех лет лишения свободы.

Происшествия В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Происшествия Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.

Происшествия На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.

Общество Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.

Общество В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.

Общество Александр Друзь ушёл на пенсию Александр Друзь во время визита в Екатеринбург рассказал, что отправился на пенсию.

Политика Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.

Политика Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Культура NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.

Происшествия В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, по факту происшествия проводится проверка.

Общество Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ Адвокат француского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.

Происшествия В Одессе глава избирательной комиссии избил избирателя В Одессе на избирательном участке в Киевском районе избили пришедшего проголосовать избирателя.

Армия и оружие Израиль приготовился к военной кампании в секторе Газа Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к полноценной военной кампании в секторе Газа.

Наука Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».

Хоккей Кубок Гагарина. Кадейкин сыграет во втором матче с «Авангардом» Напомним, что Кадейкин пропускал первую встречу из-за болезни.В текущем плей-офф нападающий сыграл 11 матчей и набрал 4 (1+3) очка.