Футбол
Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существованиеRT на русском 14:29
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.
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Происшествия
Бутину перевели в другую тюрьму
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
Обновлено в 21:54
Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 21:52
Здоровье
14 прав пациента в больнице, которые многие не помнят
Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие
Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено в 20:36
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено в 14:05
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
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Кино
Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериале
Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
Обновлено в 20:19
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Политика
Пушков заявил о неоправданных надеждах Запада на Гуаидо
Незаконно провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы спикер парламента страны Хуан Гуаидо пока не оправдал надежд Запада, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 21:14
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено в 16:17
Происшествия
Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама
Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.
Обновлено в 21:20
Общество
Виторган объяснился за призыв отказаться от празднования Дня Победы
Российский актер Максим Виторган объяснил свой призыв не праздновать День Победы.
Обновлено в 04:40
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек
Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией вокруг КНДР, которая накануне осуществила еще несколько ракетных запусков.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе
Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком
Обновлено в 21:33
Происшествия
Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП произошло в 1.18 (0.18 мск) на 350-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в районе поселка Сергиевский Саратовского района Саратовской области.
Обновлено в 19:54
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено в 10:48
Технологии
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено в 20:48
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13