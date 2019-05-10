Футбол

Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существованиеRT на русском 14:29

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.
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Тренер допускает возможное исчезновение «Анжи»

Газета.Ru15:31

Адиев: «В „Анжи“ выплат никаких не было. Мы уже ничего не ждем, надежды нет»

Sport24.ru13:16

Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существование

RT на русском14:29

«Анжи» может прекратить существование

Вести.Ru13:51

Игроки и персонал «Анжи» не надеются на получение зарплат

Евро-футбол.ру13:50

На грани исчезновения. «Анжи» вылетел из Российской премьер-лиги

ТАСС15:48

Адиев не знает, когда прояснится будущее «Анжи»

Спорт-Экспресс16:00
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Происшествия

Бутину перевели в другую тюрьму

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
Обновлено в 21:54
Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 21:52
Происшествия

В состоянии двух пассажирок SSJ-100 наметилась положительная динамика

Обновлено в 15:55
Здоровье

14 прав пациента в больнице, которые многие не помнят

Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Венедиктов подтвердил смерть Доренко

Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 20:36
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»

Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено в 14:05
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено в 21:36
Кино

Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериале

Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
Обновлено в 20:19
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Политика

Пушков заявил о неоправданных надеждах Запада на Гуаидо

Незаконно провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы спикер парламента страны Хуан Гуаидо пока не оправдал надежд Запада, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 21:14
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено в 16:17
Происшествия

Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.
Обновлено в 21:20
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

Обновлено в 11:48
Общество

Виторган объяснился за призыв отказаться от празднования Дня Победы

Российский актер Максим Виторган объяснил свой призыв не праздновать День Победы.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Общество

Екатеринбуржец прошел в Бессмертном полку с провокационной табличкой

Обновлено в 13:17
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Общество

Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте

Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек

Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР

Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией вокруг КНДР, которая накануне осуществила еще несколько ракетных запусков.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком

Обновлено в 21:33
Происшествия

Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП произошло в 1.18 (0.18 мск) на 350-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в районе поселка Сергиевский Саратовского района Саратовской области.
Обновлено в 19:54
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено в 10:48
Технологии

Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено в 20:48
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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