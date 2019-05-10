Футбол

Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существованиеRT на русском 14:29

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.
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Подробнее о событии

Игроки и персонал «Анжи» не надеются на получение зарплат

Евро-футбол.ру13:50

Адиев не знает, когда прояснится будущее «Анжи»

Спорт-Экспресс16:00

Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существование

RT на русском14:29

«Анжи» может прекратить существование

Вести.Ru13:51

Тренер допускает возможное исчезновение «Анжи»

Газета.Ru15:31

Адиев: «В „Анжи“ выплат никаких не было. Мы уже ничего не ждем, надежды нет»

Sport24.ru13:16

Тренер «Анжи» Адиев: клуб близок к прекращению существования

ТАСС12:45
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Музыка

Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»

Обновлено в 01:24
Авто

Kia Ceed: тестируем вместимость багажника

Спинки второго ряда складываются в пропорции 40:60. Проблема в том, что меньшая секция расположена слева, за водителем.
Обновлено в 22:50
Здоровье

Врач назвал волгоградцам пять мифов о гастрите

Следствием привычки «разжижать кровь» аспирином могут стать язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечение и перфорация стенки желудка.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов

В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено в 22:59
Наука

Рецепторы языка человека оказались способны чувствовать запах

Ученые из Центра химии ощущений Монелла пришли к выводу, что рецепторы языка человека способны воспринимать не только вкус, но и запах.
Обновлено в 13:31
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Хоккей

Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккею

Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
Обновлено в 18:45
Политика

США обвинили Россию в манипуляции валютой

Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ

Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:14
Политика

Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Обновлено в 20:58
Общество

Норман Фостер не планирует участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Автор проекта реконструкции Рейхстага прославленный британский архитектор Норман Фостер не планирует участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 20:19
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено в 08:56
Происшествия

Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания.
Обновлено в 21:22
Футбол

«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Джеко

Как сообщает France Football, парижский клуб уже начал переговоры с окружением 33-летним боснийца для обсуждения условий возможной сделки.
Обновлено в 22:55
Происшествия

Резник не вышел к журналистам в аэропорту «Пулково» — ФАН

Журналисты ФАН допустили, что политик мог улететь в Чехию, чтобы переждать там разразившийся скандал.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес

Катя Лель показала своим подписчикам НЛО

В Instagram российская певица Катя Лель разместила видеоролик, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект.
Обновлено в 21:47
Футбол

Адвокат Мамаева: «„Краснодар“ не может расторгнуть контракт с Павлом»

Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года. На рассмотрение апелляции может уйти ещё несколько месяцев.
Обновлено в 18:12
Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Девушку-следователя из Новокузнецка, пропавшую в марте, нашли мертвой

Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подтвердила развод с мужем

Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек

Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:45
Общество

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

ДТП в Красноярске: один человек погиб, восемь пострадали

Один человек погиб и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Красноярске.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Общество

Скончался самый пожилой мужчина России

Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес

Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Обновлено в 06:58
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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