Футбол
Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существованиеRT на русском 14:29
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Авто
Kia Ceed: тестируем вместимость багажника
Спинки второго ряда складываются в пропорции 40:60. Проблема в том, что меньшая секция расположена слева, за водителем.
Обновлено в 22:50
Здоровье
Врач назвал волгоградцам пять мифов о гастрите
Следствием привычки «разжижать кровь» аспирином могут стать язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечение и перфорация стенки желудка.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов
В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено в 22:59
Наука
Рецепторы языка человека оказались способны чувствовать запах
Ученые из Центра химии ощущений Монелла пришли к выводу, что рецепторы языка человека способны воспринимать не только вкус, но и запах.
Обновлено в 13:31
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Хоккей
Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккею
Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
Обновлено в 18:45
Политика
США обвинили Россию в манипуляции валютой
Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ
Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:14
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Обновлено в 20:58
Общество
Норман Фостер не планирует участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Автор проекта реконструкции Рейхстага прославленный британский архитектор Норман Фостер не планирует участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 20:19
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено в 08:56
Происшествия
Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания.
Обновлено в 21:22
Футбол
«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Джеко
Как сообщает France Football, парижский клуб уже начал переговоры с окружением 33-летним боснийца для обсуждения условий возможной сделки.
Обновлено в 22:55
Происшествия
Резник не вышел к журналистам в аэропорту «Пулково» — ФАН
Журналисты ФАН допустили, что политик мог улететь в Чехию, чтобы переждать там разразившийся скандал.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Катя Лель показала своим подписчикам НЛО
В Instagram российская певица Катя Лель разместила видеоролик, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект.
Обновлено в 21:47
Футбол
Адвокат Мамаева: «„Краснодар“ не может расторгнуть контракт с Павлом»
Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года. На рассмотрение апелляции может уйти ещё несколько месяцев.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек
Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
Общество
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
ДТП в Красноярске: один человек погиб, восемь пострадали
Один человек погиб и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Красноярске.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Общество
Скончался самый пожилой мужчина России
Обновлено в 17:07