Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить голРИА Новости 12:07
Сразу после гола на поле началась потасовка. Судье пришлось показать красную карточку форварду "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази. После такого противоречивого инцидента тренер "Лидса" Марсело Бьелса заставил своих игроков дать "Астон Вилле" сравнять счет, чтобы восстановить справедливость.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:27, Ашберн
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Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
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Стресс на работе и недосып повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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Ситуация с российскими туристами, которые застряли в аэропорту Гуанчжоу в ходе транзитного перелёта из Таиланда и Индонезии в Москву, разрешилась.
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Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне
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