Футбол
Тренер сборной Сан-Марино сравнил Россию с королевской кобройМатч ТВ вчера в 12:10
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поделился мнением о предстоящем отборочном матче к Евро-2020 против России.
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