Футбол
Тренер сборной Шотландии не считает Россию фаворитом отбора Евро-2020
Тренер сборной Шотландии не считает Россию фаворитом отбора Евро-2020Газета.Ru07:18
Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт". Команда с Британских островов попала в группу I вместе с Бельгией, Россией, Казахстаном, Кипром и Сан-Марино.
Газета.Ru07:18
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 12:36, Ашберн
Футбол
«Зенит» огласил стартовый состав на матч РПЛ с «Арсеналом»
Обновлено в 12:32
Происшествия
Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»
Обновлено в 11:56
Футбол
Иско и Ллорис разделили последнее место в голосовании за «Золотой мяч»
В шорт-лист голосования вошли 30 футболистов, последнее место разделили испанский хавбек "Реала" Иско и французский вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис.
Обновлено в 12:31
Футбол
Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.
Обновлено в 12:03
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Рад, что систему VAR введут в Лигу чемпионов»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позитивно оценивает решение УЕФА ввести систему видеоповторов VAR на матчи Лиги чемпионов с плей-офф нынешнего розыгрыша турнира.
Обновлено в 12:07
Футбол
В адрес Клоппа выдвинули обвинения за празднование гола на поле
Обновлено в 11:47
Футбол
Ребров: жена до сих пор на меня обижается после матча с «Локомотивом»
Жена до сих пор после вчерашнего обижается, дуется, почти не разговаривает со мной. Катя в такие моменты всегда очень ругается.
Обновлено в 12:33
Футбол
Защитник «Спартака» Ещенко может выбыть на долгий срок
Обновлено в 12:07
Футбол
Стали известны пары полуфиналов Лиги наций
В Ирландии состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций, где стали известны полуфинальные пары.
Обновлено в 11:18
Футбол
Хамес: «Хотел бы остаться в „Баварии“»
Обновлено в 12:28
Футбол
Болельщик «Тоттенхэма» бросил банан в Обамеянга
Обновлено в 12:10
Футбол
«Спартак» может подписать защитника «Флуминенсе» Айртона за 7 млн евро
Защитник «Флуминенсе» Айртон Дантас попал в сферу интересов «Спартака».
Обновлено в 12:30
Футбол
Фанаты сожгли российский флаг во время матча чемпионата Украины
Обновлено в 12:26
Футбол
Месси: «Моя мотивация с каждым годом растёт»
В текущем сезоне Месси забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач в 16 играх за "Барселону".
Обновлено в 11:51
Футбол
УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах Украины, где введено военное положение.
Обновлено в 11:25