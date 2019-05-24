Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из СШАРБК 11:53

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер объяснила, почему сборная США стала первой командой на чемпионате мира по хоккею, которой удалось создать проблемы российской национальной команде.

с чего всё началось

Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер. Об этом заявил тренер команды Илья Воробьев.

Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США

Хоккей Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия "Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.

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