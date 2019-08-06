Футбол
Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть ДзюбаКрасная весна 19:25
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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