Футбол

Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть ДзюбаКрасная весна вчера в 19:25

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба

Красная веснавчера в 19:25

Черчесов: «На месте Чалова в сборной играет Дзюба. Исходим из того, кто больше пользы приносит»

Sport24.ruвчера в 17:34

Черчесов назвал главную проблему Чалова

Евро-футбол.рувчера в 17:43

Тренер сборной России по футболу сделал выбор между Чаловым и Дзюбой

Экономика сегоднявчера в 20:16

Черчесов – о перспективах Чалова в сборной: на его месте играет капитан Дзюба

Чемпионатвчера в 17:34

Станислав Черчесов – о Чалове, «Спартаке» и возможности совмещения

Спорт-Экспрессвчера в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Происшествия

В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Обновлено в 00:45
Происшествия

Пьяный мужчина выстрелил в ребенка в Нижнем Тагиле

Врачи борются за жизнь семилетнего мальчика. Пьяный мужчина расстрелял ребенка в Нижнем Тагиле.
Обновлено вчера в 10:27
Политика

Журналисты призывают подписать петицию против российских властей

Авторы петиции призвали его «остановить политический террор, развязанный против народа нашей страны правоохранительными органами».
Обновлено в 00:47
Общество

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Губернатор Усс назвал ситуацию со взрывами под Ачинском критической

Обновлено вчера в 13:29
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие

Украинский военный подорвался на бомбе в Донбассе

В понедельник, 5 августа, в зоне проведения операции объединенных сил один украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Обновлено вчера в 14:38
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика

Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз

Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено 04 августа в 03:22
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Семья считалась благополучной: на Кубани расследуют двойное убийство

Уже известно, что погибшая семья считалась благополучной и на учете не состояла.
Обновлено вчера в 14:08
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
Политика

В Германии ответили на заявления МИД России о вмешательстве

Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что российский МИД доведет до властей США и Германии сведения о том, как их дипломаты и журналисты вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 22:46
Общество

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии

Жителей РФ предупредили об опасности фейковых видео со знаменитостями

Как пояснили представители IT-фирмы, в интернете можно увидеть видео, дающие возможность заменить речь человека, движения губ и лица.
Обновлено в 00:34
Космос

Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик

Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено вчера в 11:01
Политика

Индия упразднит автономию Кашмира

Обновлено вчера в 17:15
Технологии

Раскрыты таящиеся в рекламных рассылках опасности

Специалисты в области кибербезопасности предупредили о мошеннической кампании, включающей в себя электронные письма с предложениями отписаться от рекламных рассылок.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Технологии

AliExpress откроет в России первые офлайн-магазины

Интернет-гипермаркет AliExpress скоро откроет офлайн-магазины в России. Партнером китайской компании стал сотовый оператор Tele2.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие

Сегодня отмечают День Железнодорожных войск России

Сегодня в России отмечают День Железнодорожных войск. Сегодня, 6 августа, в России отмечается праздник - День Железнодорожных войск.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Госслужащие попросили увеличить им командировочные

В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено вчера в 15:00
Музыка

Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие

Южнокорейские военные считают, что КНДР испытала запрещенные ракеты

Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие

National Interest рассказал о секретном справочнике США по войне с РФ

В руководстве для военных США отмечается, что Россия приняла подход Вашингтона, который предусматривает покрытие поля боя пилотируемыми и беспилотными сенсорными системами для обнаружения врага.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

КПРФ попросит председателя ЦИК отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова

Решение обратиться к Элле Памфиловой было принято после встречи представителей КПРФ с 45 не зарегистрированными на выборы в Мосгордуму кандидатами.
Обновлено вчера в 20:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное