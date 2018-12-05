Футбол

Тренер сборной России отметил неудобство календаря отбора на ЧЕ-2020
РИА Новости
11:39

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что расписание матчей в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года вызывает определенные неудобства. Жеребьевка Евро-2020 прошла в Дублине 2 декабря.
РИА Новости11:39

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Станислав Черчесов: «У нас есть определенные неудобства с расписанием матчей сборной России»

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Станислав Черчесов: «У нас есть определенные неудобства с расписанием матчей сборной России»

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Тренер сборной России отметил неудобство календаря отбора на ЧЕ-2020

РИА Новости11:39

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Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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