Футбол
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что расписание матчей в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года вызывает определенные неудобства. Жеребьевка Евро-2020 прошла в Дублине 2 декабря.
РИА Новостивчера в 11:39
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Евгений Ловчев: «Казахстан и Кипр? Эти команды на нас как на красную тряпку бросаются»
Букмекеры.рфвчера в 20:30
Станислав Черчесов: «У нас есть определенные неудобства с расписанием матчей сборной России»
Sportbox.RUвчера в 13:06
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:38, Ашберн
Футбол
«Реал» забил шесть голов в Кубке Испании
Мадридский "Реал" одержал победу в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании против "Мелильи". Королевский клуб победил со счётом 6:1.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре
Обновлено в 01:34
Футбол
Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции
Обновлено в 00:55
Футбол
«Торино» прошёл соперника из Серии С
Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол
Состав «Манчестер Сити» пополнит вратарь сборной США
"Манчестер Сити" и "Коламбус Крю" договорились о переходе голкипера сборной США Зака Штеффена, информирует источник.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
Тренера Талалаева дисквалифицировали в Армении до конца сезона
Главный тренер ереванского «Пюника» Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года за оскорбление арбитра.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
Гендузи: «Думаю, Феллайни завидует моим волосам»
Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи прокомментировал инцидент с Маруаном Феллайни в матче на "Олд Траффорд".
Обновлено в 01:13
Футбол
Френки де Йонг, скорее всего, перейдет летом в «ПСЖ» за 75 млн евро
Директор «Аякса» Марк Овермарс подтвердил факт переговоров с «ПСЖ» в четверг, но отметил, что окончательной договоренности пока нет, поскольку игроком интересуются и другие клубы («Манчестер Сити», «Барселона» и «Бавария»).
Обновлено в 01:34
Футбол
Джесси Лингард: «Верим, что „МЮ“ финиширует в топ-4»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард оценил шансы команды на попадание в четверку лучших в чемпионате Англии.
Обновлено в 01:26
Футбол
За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена
Обновлено вчера в 18:28
Футбол
Экс-тренер «Рубина» назвал проблемы команды
Бывший тренер казанского "Рубина" Дмитрий Кузнецов поделился мнением о матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
«Бавария» хочет, чтобы Гризманн заменил в команде Роббена
В начале декабря стало известно, что полузащитник Арьен Роббен проводит свой последний сезон в составе мюнхенцев, поэтому клуб хочет найти ему достойную замену.
Обновлено в 01:24
Футбол
Черчесов получил премию «Человек года»
Обновлено вчера в 21:54
Футбол
Игорь Акинфеев: «После Хорватии была пустота»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший в этом году свою карьеру в сборной России, в интервью "РИА Новости" рассказал о своих чувствах после поражения от Хорватии в 1/4 финала чемпионат мира.
Обновлено в 01:19
Футбол
«Локомотив» подтвердил разрыв крестообразной связки у Ротенберга
В «Локомотиве» подтвердили, что защитник Борис Ротенберг порвал крестообразную связку колена.
Обновлено вчера в 14:19