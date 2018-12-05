Футбол
Тренер сборной России отметил неудобство календаря отбора на ЧЕ-2020
Тренер сборной России отметил неудобство календаря отбора на ЧЕ-2020РИА Новости11:39
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что расписание матчей в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года вызывает определенные неудобства. Жеребьевка Евро-2020 прошла в Дублине 2 декабря.
РИА Новости11:39
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