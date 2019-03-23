Футбол

Тренер сборной Казахстана пообещал сборной России сюрпризSport.ru 12:59

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 21 марта
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
В преддверии матча второго тура отборочного этапа ЕВРО-2020 Казахстан - Россия, который состоится 24 марта в Астане, главный тренер азиатской команды. Михал Билек пообещал удивить гостей в предстоящем поединке.
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Чешский футболист, главный тренер сборной Казахстана. Играл на позиции правого полузащитника и большую часть своей карьеры провёл в пражской «Спарте», которую после завершения карьеры футболиста тренировал с 2006 по 2008 года, а также был главным тренером сборной Чехии с 2009 по 2013 годы.
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