Футбол

Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с МессиГазета.Ru 05:38

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт". Подопечные Санчеса встретятся с национальной сборной Аргентины, в которой выступает капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси.
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Тренер сборной Катара: «Мы на Кубке Америки не ради селфи с Месси»

Sport24.ru04:36

Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с Месси

Газета.Ru05:38

Тренер сборной Катара: «Мы приехали сражаться, а не фотографироваться с Месси»

Sports.ru06:40

Тренер сборной Катара: мы приехали соревноваться, а не фотографироваться с Месси

Чемпионат06:17

Тренер сборной Катара: «Мы приехали играть в футбол, а не делать селфи с Месси»

Матч ТВ06:11

Тренер сборной Катара: «Мы приехали играть в футбол, а не фотографироваться с Месси»

Спорт-Экспресс05:49

Тренер сборной Катара: «Мы приехали играть, а не фотографироваться с Месси»

Soccer.ru07:16
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Уроженку России обнаружили мертвой в США

Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
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Бывший нападающий «Трактора» Максим Якуценя завершил игровую карьеру

Нападающий Максим Якуценя объявил о завершении карьеры игрока, информирует телеграм-канал Igor Zhukov Life.
Обновлено в 16:02
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина

Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
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Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме

На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
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Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
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Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на появившуюся в СМИ информацию о том, что у него рак мозга.
Обновлено в 15:56
Происшествия

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
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Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

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Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

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Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
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Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
Авто

Вторичный авторынок России провалился на 21%. В лидерах — Ford Focus

За месяц было реализовано 378 073 автомобиля. Лидером вторички остается Ford Focus, но и его продажи просели на 11%.
Обновлено в 17:14
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию игроков

Обновлено в 13:19
Общество

На акции у Гостиного двора задержали двух активистов

В Петербурге полиция задержала активистов движения «Весна», которые устроили несогласованную акцию против арестов политических деятелей у Гостиного двора.
Обновлено в 12:43
Игры

Коллекционное издание Cyberpunk 2077 раскупили за минуту

Коллекционные издания Cyberpunk 2077 на Amazon и Best Buy раскупили за минуту.
Обновлено в 10:24
Политика

Президент Грузии испугалась ухода российских туристов

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию.
Обновлено вчера в 20:41
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:09
Футбол

Винисиус: думаю, Мбаппе скоро перейдёт в «Реал»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдёт в «Королевский клуб».
Обновлено в 12:28
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 21:19
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На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

Обновлено в 15:15
Футбол

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Спасатели вытащили из воды двух тонущих иностранцев в Москве

Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 14:39
Футбол

«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»

Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье.
Обновлено в 12:10
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено в 16:56
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Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено 21 июня в 05:16
Футбол

Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде

В Мадриде сошлись легенды «Реала» и «Челси». И устроили звездопад и голевую феерию.
Обновлено в 15:53
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«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
Происшествия

Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Политика

Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
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На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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