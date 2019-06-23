Футбол
Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с МессиГазета.Ru 05:38
Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт". Подопечные Санчеса встретятся с национальной сборной Аргентины, в которой выступает капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:09, Вашингтон
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.
Обновлено вчера в 13:56
Гаджеты
LG Electronics получил патент на смартфон с камерой в дисплее
Обновлено в 02:26
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Путин поздравил граждан с празднованием Сабантуя
Обновлено в 03:19
Гаджеты
Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены
Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.
Обновлено в 03:18
Авто
Названы топ-5 лучших автомобилей для девушек в 2019 году
Обновлено в 05:48
Политика
Филарет попросил главу МВД защитить Киевский патриархат от ПЦУ
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру Михаил Денисенко) попросил министра внутренних дел страны Арсена Авакова защитить верующих и имущество церковной организации от противоправных действий также неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 07:30
Общество
На следующей неделе в Москву придет осень
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 07:23
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
Интервью: «Овертайм» с Геннадием Орловым
Г. Орлов ― Ваня, вы правильно заметили.
Обновлено 20 июня в 10:54
Происшествия
Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального
Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва
Обновлено в 05:05
Происшествия
В результате ДТП с автобусом в Приморье погиб человек
В приморском Партизанске в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля погиб человек, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 04:16
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO
Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Футбол
Габулов станцевал лезгинку на свадьбе Джанаева и Черчесовой
Многочисленные фото и видео с торжества выложил в своем «Инстаграме» экс-глава пресс-службы казанского «Рубина» Иван Бодылевский: Во время музыкальной паузы Габулов исполнил национальный танец — лезгинку, также на свадьбе выступали такие артисты, как Леонид Агутин, группа Иванушки Intrnational, Алексей Чумаков.
Обновлено в 08:03
Футбол
Английские школы не отпустили игроков «Шеффилда» на матч с «Торпедо»
Несколько футболистов работают в школах, где продолжается учебный год, поэтому их здесь нет.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Гидроцикл протаранил лодку с отдыхающими под Воронежем
Гидроцикл протаранил лодку с отдыхающими под Воронежем. Инцидент произошел в поселке Чертовицы.
Обновлено в 07:49
Здоровье
Стоматолог для «Щелкунчика». Владелица клиники Екатерина Антипова занимается балетом, чтобы дарить улыбки пациентам
Владелица стоматологической клиники "Ева" Екатерина Антипова стоит у балетного станка, чтобы потом дарить улыбки пациентам Екатерина Антипова балетом занимается с детства.
Обновлено в 07:52
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40