Футбол

Аргентина сыграет с Катаром на Кубке АмерикиНева Спорт 00:00

В первом туре в матче с Колумбии аргентинцы уступили со счетом 0:2. Во втором матче Аргнетина разошлась миром с Парагваем — 1:1. Катар сыграл вничью с Парагваем 2:2, отыграв отставание в два мяча по ходу второго тайма.
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