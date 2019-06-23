Футбол

Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с МессиГазета.Ru 05:38

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт". Подопечные Санчеса встретятся с национальной сборной Аргентины, в которой выступает капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси.
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Посол ЧМ-2018 Лопырева, назвавшая сына в честь Месси, поддержала аргентинца перед решающим матчем

Sport24.ru12:15

Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с Месси

Газета.Ru05:38

Аргентина может уже сегодня вылететь с Кубка Америки. В этом виноват не только Месси

Матч ТВ08:32

Тренер сборной Катара: «Мы приехали играть, а не фотографироваться с Месси»

Soccer.ru07:16

Тренер сборной Катара: «Мы приехали сражаться, а не фотографироваться с Месси»

Sports.ru06:40

Тренер сборной Катара: мы приехали соревноваться, а не фотографироваться с Месси

Чемпионат06:17

Лопырева будет болеть за Месси в матче c Катаром на Кубке Америки

Спорт-Экспресс08:57
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Происшествия

Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео

Обновлено в 10:18
Спорт

Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста

Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.
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Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
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Грузинские футболисты устроили демарш против России

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Армия и оружие

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75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.
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Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке

Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
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«С 20 июня во всех кинотеатрах Тбилиси фильмы и анимацию с русским переводом больше показывать не будут», — отметили в организации.
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Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
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Политика

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Политика

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Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»

Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1».
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На будущей неделе Москву ждет резкое похолодание - синоптики обещают, что к пятнице температура опустится до сентябрьских значений.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Брестской крепости

Министерство обороны России опубликовало документы, ранее имевшие статус повышенной секретности, о защите Брестской крепости во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол

«Никакой обиды нет». Комбаров прокомментировал уход из «Спартака»

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В сети появился рендер среднемоторного Dodge Viper

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Кандидат от оппозиции побеждает на повторных выборах мэра Стамбула

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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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