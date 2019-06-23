Футбол
Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с МессиГазета.Ru 05:38
Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт". Подопечные Санчеса встретятся с национальной сборной Аргентины, в которой выступает капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
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Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии
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