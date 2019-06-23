Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с МессиГазета.Ru 05:38

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт". Подопечные Санчеса встретятся с национальной сборной Аргентины, в которой выступает капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси.

Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с Месси

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