Футбол

Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с МессиГазета.Ru 05:38

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Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт". Подопечные Санчеса встретятся с национальной сборной Аргентины, в которой выступает капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси.
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Тренер сборной Катара: «Мы на Кубке Америки не ради селфи с Месси»

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Тренер сборной Катара: «Мы приехали играть в футбол, а не фотографироваться с Месси»

Спорт-Экспресс05:49

Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с Месси

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