Футбол
Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с МессиГазета.Ru 05:38
Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт". Подопечные Санчеса встретятся с национальной сборной Аргентины, в которой выступает капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
Шоу-бизнес
Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду
Обновлено в 03:18
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества завершился в Киеве.
Обновлено в 04:05
Футбол
СМИ: футболист АЗ Идрисси близок к переходу в «Краснодар»
Обновлено в 03:25
Единоборства
Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи
В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик официально назначен обязательным претендентом на поединок за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису, сообщается на сайте WBO.
Обновлено в 03:23
Политика
В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:51
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Происшествия
На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2
Обновлено в 06:37
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва
В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Политика
Стивен Сигал после кумыса в Сибае заговорил по-башкирски
Американский актер и мастер японского боевого искусства айкидо, прилетев в Сибай на инвестфорум, танцевал народный танец, пробовал колбасу и кумыс, несмотря на поддержку вегетарианства.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Российский С-500 уже принят на вооружение. Видео
Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей», по оценкам специалистов, уже принята на опытно-боевое дежурство.
Обновлено в 03:42
Футбол
«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом
Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения были подписаны с голкипером Антоном Коченковым, защитниками Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом и полузащитником Александром Коломейцевым.
Обновлено в 06:24
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено 21 июня в 16:07
Политика
Владельцы ресторанов в Грузии подняли цены для русских
Уже несколько грузинских ресторанов убрали со столиков меню на русском языке, а некоторые повысили цены исключительно для русских туристов.
Обновлено в 04:36
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Недвижимость
Аренда укрепляется в цене
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в июне выросла в среднем на 2,6% относительно мая, до 18,2 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Путин рассказал, от чего зависит конечный успех работы властей
Поддержка людей зависит от доверия к власти, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:28
Космос
Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео
На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Единоборства
Боец нокаутировал соперника за 9 секунд на турнире UFC
На турнире промоушена ММА «Абсолютный бойцовский чемпионат» UFC Fight Night 153 состоялся один из самых коротких боев в истории UFC.
Обновлено в 04:33
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Кино
Путин поприветствовал участников фестиваля телефильмов «Утро Родины»
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Второго фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" и отметил, что такие форумы популяризуют российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 04:31
Кино
Такой разный мистер Коломбо: фотоподборка памяти Питера Фалька
Российскому зрителю артист запомнился в первую очередь как исполнитель роли лейтенанта Коломбо.
Обновлено вчера в 20:45
Здоровье
Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака
Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено вчера в 15:20