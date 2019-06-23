Футбол
Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с МессиГазета.Ru 05:38
Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт". Подопечные Санчеса встретятся с национальной сборной Аргентины, в которой выступает капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:43, Вашингтон
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO
Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Киеве напали на участников «Марша равенства»
Несколько человек прорвались через оцепление правоохранительных органов и напали на участников «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества в Киеве, передаёт «Громадське».
Обновлено в 07:35
Космос
Роскосмос показал видео строительства космодрома Восточный
В Роскосмосе показали видео, на котором запечатлено строительство стартового комплекса под ракету-носитель "Ангара" на космодроме Восточный.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Бари Алибасов свалился с инвалидного кресла на ток-шоу Малахова
В самой студии Бари Алибасов появился на инвалидном кресле. В какой-то момент он просто упал с него, чем напугал всех гостей студии.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
На Украине разбился самолет Ан-2
Самолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины, пилот и бортинженер получили телесные повреждения, сообщил в воскресенье спикер областного управления Национальной полиции Юрий Сулаев.
Обновлено в 06:10
Политика
Для грузинских авиакомпаний «закроют небо»
С 8 июля полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены. Соответствующее заявление опубликовал Минтранс РФ.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика
В Белом доме подтвердили отправку Трампом письма Ким Чен Ыну
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США Дональд Трамп отправил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Обновлено в 07:52
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Рассекречены документы об обороне Брестской крепости
Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Авто
Если надоела Tesla. Вот 5 ее конкурентов, которые ищут инвесторов
Xpeng Motors: электрокары на государственном предприятии Китайский стартап Xpeng Motors появился в 2014 году и за прошедшие пять лет успел обогнать многих конкурентов.
Обновлено в 02:13
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Футбол
Хабиров отказался от строительства футбольного стадиона в Уфе
Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что в ближайшее время строить футбольный стадион в Уфе не планируется.
Обновлено в 05:41
Авто
Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Экспертам «АвтоСТАТ-Инфо» стали известны самые популярные подержанные иномарки в России.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW
В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Гидроцикл столкнулся с лодкой на реке под Воронежем
Гидроцикл столкнулся на реке в Рамонском районе Воронежской области с резиновой лодкой, в которой находились шесть человек - пятеро самостоятельно добрались до берега, один разыскивается.
Обновлено в 08:53
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей подросшей дочери
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей подросшей дочери Маши. Поклонники восхитились маленькими победами девочки.
Обновлено в 09:30
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх
Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Авто
Новый McLaren GT представят по всей Европе
Известно, что на мероприятиях немецкой компании по всей Европе будут представлены модели 570S 720S Spider и McLaren Senna.
Обновлено в 05:51
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Гаджеты
Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены
Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.
Обновлено в 03:18
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Драка Алибасова с диетологом попала на видео
Обновлено в 04:44