Футбол

Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с МессиГазета.Ru 05:38

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал о том, чего ждет от предстоящего мачта третьего тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт". Подопечные Санчеса встретятся с национальной сборной Аргентины, в которой выступает капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси.
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Лопырева будет болеть за Месси в матче c Катаром на Кубке Америки

Спорт-Экспресс08:57

Аргентина может уже сегодня вылететь с Кубка Америки. В этом виноват не только Месси

Матч ТВ08:32

Тренер сборной Катара: «Мы приехали играть в футбол, а не делать селфи с Месси»

Sportbox.RU06:11

Тренер сборной Катара: «Мы на Кубке Америки не ради селфи с Месси»

Sport24.ru04:36

Тренер сборной Катара: мы приехали соревноваться, а не фотографироваться с Месси

Чемпионат06:17

Тренер сборной Катара: «Мы приехали сражаться, а не фотографироваться с Месси»

Sports.ru06:40

Тренер сборной Катара: мы пришли не ради фото с Месси

Газета.Ru05:38
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Футбол

Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках

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Роскосмос показал видео строительства космодрома Восточный

В Роскосмосе показали видео, на котором запечатлено строительство стартового комплекса под ракету-носитель "Ангара" на космодроме Восточный.
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Самолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины, пилот и бортинженер получили телесные повреждения, сообщил в воскресенье спикер областного управления Национальной полиции Юрий Сулаев.
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Политика

Для грузинских авиакомпаний «закроют небо»

С 8 июля полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены. Соответствующее заявление опубликовал Минтранс РФ.
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Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США Дональд Трамп отправил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
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Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
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Армия и оружие

Рассекречены документы об обороне Брестской крепости

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В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
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Хабиров отказался от строительства футбольного стадиона в Уфе

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Гидроцикл столкнулся на реке в Рамонском районе Воронежской области с резиновой лодкой, в которой находились шесть человек - пятеро самостоятельно добрались до берега, один разыскивается.
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Лера Кудрявцева показала первые шаги своей подросшей дочери Маши. Поклонники восхитились маленькими победами девочки.
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Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
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Новый McLaren GT представят по всей Европе

Известно, что на мероприятиях немецкой компании по всей Европе будут представлены модели 570S 720S Spider и McLaren Senna.
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Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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