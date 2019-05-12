Хоккей

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнамиРБК 21:04

Россия
Финляндия
0 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
51'
Марко Анттила
Канада
Финляндия
Показать детали
Скрыть
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо не удивлен проигрышу России в полуфинале чемпионата мира команде Фанляндии. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, передает «Чемпионат».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неожиданная победа Финляндии над Россией не удивила канадского тренера

Sport24.ru20:59

Тренер сборной Канады не удивился поражению сборной России на ЧМ

РИА Новости18:21

Тренер Канады не удивился проигрышу сборной России в игре с Финляндией

Газета.Ru18:17

Тренер канадцев не удивлен поражению российских хоккеистов в полуфинале ЧМ

ТАСС17:19

Главный тренер сборной Канады не удивлён, что Россия проиграла Финляндии

Чемпионат16:31

Главный тренер сборной Канады не удивлен, что Россия не вышла в финал ЧМ-2019

Спорт-Экспресс16:22

Ален Виньо: «Я не удивлён, что Россия не вышла в финал ЧМ-2019»

Sport.ru17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Происшествия

Торговый центр загорелся в Иркутске

Обновлено в 20:48
Хоккей

Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 15:30
Политика

Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

Украина намерена добиваться введения против России новых «гамбургских» санкций при отказе Москвы освободить моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе, заявил посол в ФРГ Андрей Мельник.
Обновлено в 20:49
Футбол

«Реал» нашел замену Рамосу в «Ливерпуле»

Сообщается, что мадридский клуб может приобрести 27-летнего голландца в случае ухода защитника Серхио Рамоса.
Обновлено в 11:19
Технологии

NYT: хакеры использовали программу АНБ США для атаки на Балтимор

Хакеры атаковали системы властей города Балтимор (штат Мэриленд) с помощью программы EternalBlue, разработанной при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США.
Обновлено в 20:41
Общество

Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.
Обновлено в 21:13
Шоу-бизнес

Супруга Дениса Майданова чуть не умерла во время беременности

Обновлено в 09:55
Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру

Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты

Обновлено в 17:19
Космос

Сызранцы заметили «кортеж» спутников Илона Маска

Оказывается точки были 60 спутниками системы Starlink, которые запустила компания известного бизнесмена Илона Маска SpaceX.
Обновлено в 14:35
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Обновлено в 20:53
Кино

Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»

Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
Обновлено в 14:12
Культура

Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»

Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов купил машину в кредит

Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Экономика

В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ

В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено в 05:30
Наука

Эксперименты на гиппокампе показали, как улучшать или подавлять память

Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах, которые показали, что верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Происшествия

У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 21:12
Общество

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным

Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено в 02:01
Футбол

«Локомотив» извинился перед «Уфой»

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.
Обновлено в 16:48
Культура

Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка

Ольга Серябкина, выступающая после ухода из группы SEREBRO под псевдонимом MOLLY, пожаловалась на преследующего ее маньяка в новом клипе на песню «Не плачь».
Обновлено в 04:48
Космос

Огромный метеорит взорвался над Австралией

Огромный астероид упал сегодня в море, расколовшись ещё в небе на две большие части. Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом.
Обновлено вчера в 17:39
Энергетика

Венгрия надеется получить чистую нефть по «Дружбе» на следующей неделе

Министерство энергетики России 22 мая сообщило, что чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" движется в сторону Венгрии и Словакии, ее поэтапное поступление ожидается в течение недели.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Наука

Наличие цели в жизни связали со сниженным риском ранней смерти

Анкетирование и последующее наблюдение за жизнью добровольцев выявили связь между наличием цели в жизни и сниженным риском ранней смерти.
Обновлено в 05:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат мира по хоккеюБольше новостей по теме
Главное