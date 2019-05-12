Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнамиРБК 21:04

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо не удивлен проигрышу России в полуфинале чемпионата мира команде Фанляндии. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, передает «Чемпионат».

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами

Политика Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков Украина намерена добиваться введения против России новых «гамбургских» санкций при отказе Москвы освободить моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе, заявил посол в ФРГ Андрей Мельник.

Футбол «Реал» нашел замену Рамосу в «Ливерпуле» Сообщается, что мадридский клуб может приобрести 27-летнего голландца в случае ухода защитника Серхио Рамоса.

Технологии NYT: хакеры использовали программу АНБ США для атаки на Балтимор Хакеры атаковали системы властей города Балтимор (штат Мэриленд) с помощью программы EternalBlue, разработанной при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

Общество Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.

Музыка Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.

Космос Сызранцы заметили «кортеж» спутников Илона Маска Оказывается точки были 60 спутниками системы Starlink, которые запустила компания известного бизнесмена Илона Маска SpaceX.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Кино Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика» Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.

Культура Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха» Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.

Экономика В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.

Наука Эксперименты на гиппокампе показали, как улучшать или подавлять память Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах, которые показали, что верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Происшествия У берегов Японии столкнулись два грузовых судна Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.

Общество Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.

Футбол «Локомотив» извинился перед «Уфой» Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.

Культура Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети» Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка Ольга Серябкина, выступающая после ухода из группы SEREBRO под псевдонимом MOLLY, пожаловалась на преследующего ее маньяка в новом клипе на песню «Не плачь».

Космос Огромный метеорит взорвался над Австралией Огромный астероид упал сегодня в море, расколовшись ещё в небе на две большие части. Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом.

Энергетика Венгрия надеется получить чистую нефть по «Дружбе» на следующей неделе Министерство энергетики России 22 мая сообщило, что чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" движется в сторону Венгрии и Словакии, ее поэтапное поступление ожидается в течение недели.