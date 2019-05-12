Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнамиРБК 21:04
Россия—
Финляндия
0 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
|51'
Марко Анттила
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо не удивлен проигрышу России в полуфинале чемпионата мира команде Фанляндии. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, передает «Чемпионат».
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Происшествия
Торговый центр загорелся в Иркутске
Обновлено в 20:48
Хоккей
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 15:30
Политика
Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
Украина намерена добиваться введения против России новых «гамбургских» санкций при отказе Москвы освободить моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе, заявил посол в ФРГ Андрей Мельник.
Обновлено в 20:49
Футбол
«Реал» нашел замену Рамосу в «Ливерпуле»
Сообщается, что мадридский клуб может приобрести 27-летнего голландца в случае ухода защитника Серхио Рамоса.
Обновлено в 11:19
Технологии
NYT: хакеры использовали программу АНБ США для атаки на Балтимор
Хакеры атаковали системы властей города Балтимор (штат Мэриленд) с помощью программы EternalBlue, разработанной при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США.
Обновлено в 20:41
Общество
Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы
Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.
Обновлено в 21:13
Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру
Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.
Обновлено в 09:17
Космос
Сызранцы заметили «кортеж» спутников Илона Маска
Оказывается точки были 60 спутниками системы Starlink, которые запустила компания известного бизнесмена Илона Маска SpaceX.
Обновлено в 14:35
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Обновлено в 20:53
Кино
Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»
Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
Обновлено в 14:12
Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил машину в кредит
Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Экономика
В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ
В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.
Обновлено в 07:52
Наука
Эксперименты на гиппокампе показали, как улучшать или подавлять память
Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах, которые показали, что верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Происшествия
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 21:12
Общество
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным
Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено в 02:01
Футбол
«Локомотив» извинился перед «Уфой»
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.
Обновлено в 16:48
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка
Ольга Серябкина, выступающая после ухода из группы SEREBRO под псевдонимом MOLLY, пожаловалась на преследующего ее маньяка в новом клипе на песню «Не плачь».
Обновлено в 04:48
Космос
Огромный метеорит взорвался над Австралией
Огромный астероид упал сегодня в море, расколовшись ещё в небе на две большие части. Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом.
Обновлено вчера в 17:39
Энергетика
Венгрия надеется получить чистую нефть по «Дружбе» на следующей неделе
Министерство энергетики России 22 мая сообщило, что чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" движется в сторону Венгрии и Словакии, ее поэтапное поступление ожидается в течение недели.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Наука
Наличие цели в жизни связали со сниженным риском ранней смерти
Анкетирование и последующее наблюдение за жизнью добровольцев выявили связь между наличием цели в жизни и сниженным риском ранней смерти.
Обновлено в 05:58