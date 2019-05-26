Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнамиРИА Новости вчера в 18:21
Канада—
Финляндия
сегодняв 14:15
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии. Хоккеисты сборной Канады в субботу в Братиславе обыграли чехов в полуфинале чемпионата мира со счетом 5:1.
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Главный тренер сборной Канады не удивлен, что Россия не вышла в финал ЧМ-2019
Спорт-Экспрессвчера в 16:22
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