Хоккей

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнамиРИА Новости вчера в 18:21

Канада
Финляндия
сегодня
в 14:15
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал
Россия
0 – 1
Финляндия
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Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии. Хоккеисты сборной Канады в субботу в Братиславе обыграли чехов в полуфинале чемпионата мира со счетом 5:1.
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