Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнамиРИА Новости 18:21

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии. Хоккеисты сборной Канады в субботу в Братиславе обыграли чехов в полуфинале чемпионата мира со счетом 5:1.

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами

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