Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнамиРИА Новости вчера в 18:21
Канада—
Финляндия
сегодняв 14:15
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии. Хоккеисты сборной Канады в субботу в Братиславе обыграли чехов в полуфинале чемпионата мира со счетом 5:1.
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с чего всё началось
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо не удивлен поражению сборной России в полуфинале чемпионата мира от финнов. Об этом он рассказал журналистам после победы над чехами в полуфинале.ТАССвчера в 17:19
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Тренер канадской сборной не удивился поражению России в матче с финнами
Народные новостивчера в 19:10
Главный тренер сборной Канады не удивлен, что Россия не вышла в финал ЧМ-2019
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