Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнамиРИА Новости вчера в 18:21

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо не удивлен поражению сборной России в полуфинале чемпионата мира от финнов. Об этом он рассказал журналистам после победы над чехами в полуфинале.

с чего всё началось

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии. Хоккеисты сборной Канады в субботу в Братиславе обыграли чехов в полуфинале чемпионата мира со счетом 5:1.

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами

Происшествия Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.

Армия и оружие НАТО изменит военную стратегию из-за России «На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о новой военной стратегии для альянса», — заявил Столтенберг.

Политика Меган Маркл отказалась обедать с Трампом Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась принимать участие в приемах и обедах в честь гостя.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Политика Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".

Политика В Совфеде отреагировали на решение трибунала ООН об украинских моряках Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в результате керченской провокации 25 ноября 2018 года.

Происшествия Parisien: близ Канн столкнулись две яхты Столкновение двух яхт поблизости от Канн (юг Франции) привело к гибели одного человека.

Общество Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Политика В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

Футбол Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.

Армия и оружие Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.

Гаджеты Раскрыты полные характеристики нового смартфона Redmi K20 Pro Nation News ранее сообщало, стали известны примерные цены смартфонов Xiaomi Redmi K20.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Футбол Почеттино рассказал, сколько будет плакать из-за победы в ЛЧ Аргентинский наставник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино рассказал о своей излишней эмоциональности в характере.

Армия и оружие В ЛНР заявили о двух обстрелах ВСУ за прошедшие сутки Военнослужащие вооруженных сил Украины дважды обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики за прошедшие сутки.

Общество Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.

Происшествия Российский заключенный умер в реанимации после пыток Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.

Происшествия В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Авто Увлекательный видеотур: как производят моторы V8 AMG Увлекательный видеотур по фабрике демонстрирует много интересных фактов о работе предприятия.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.