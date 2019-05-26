Хоккей

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнамиРИА Новости вчера в 18:21

Канада
Финляндия
сегодня
в 14:15
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал
Россия
0 – 1
Финляндия
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Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии. Хоккеисты сборной Канады в субботу в Братиславе обыграли чехов в полуфинале чемпионата мира со счетом 5:1.
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Тренер канадцев не удивлен поражению российских хоккеистов в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо не удивлен поражению сборной России в полуфинале чемпионата мира от финнов. Об этом он рассказал журналистам после победы над чехами в полуфинале.
ТАССвчера в 17:19

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Тренер канадцев не удивлен поражению российских хоккеистов в полуфинале ЧМ

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Тренер канадской сборной не удивился поражению России в матче с финнами

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