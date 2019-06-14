Футбол
Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтойРИА Новости 03:34
Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды. Этот месяц в России был самым счастливым в моей жизни.
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Златко Далич: «На ЧМ-2018 Хорватия показала, что и лилипут может стать гигантом»
Спорт БИЗНЕС Online03:55
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Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
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Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
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Создан автомобиль, которым надо управлять из гамака
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Саакашвили встал на воинский учет на Украине
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Агент Влашича сообщил о переговорах с ЦСКА
Тончи Мартич, агент хорватского полузащитника Николы Влашича, сообщил о проведении переговоров с московским ЦСКА.
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Экономика
Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.
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Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
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Главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендует не злоупотреблять свежей клубникой из-за риска возникновения аллергии, передает Агентство "Москва".
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Обновленный седан Kia К7 Premier оснащается новым 2,5-литровым бензиновым двигателем, а также трехлитровым мотором V6.
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Шоу-бизнес
Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским
В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.
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Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
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Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
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Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
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Политика
Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
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Патриарх увидел политику в споре из-за храма в Екатеринбурге
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Транспорт
Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста
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Армия и оружие
Спецназ Британии переориентируют на борьбу с РФ
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Обновлено в 04:32
Авто
Новый электрокросс Fisker анонсирован тизером
Судя по тизерам, электрокросс получит встроенный в стойку сигнал поворота.
Обновлено в 04:29
Технологии
Look At Media проведет ребрендинг
Медиахолдинг будет называться Redefine Бренд медиахолдинга Look At Media, куда входят онлайн-издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, завершает свою историю.
Обновлено в 04:30
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Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языке
Лидер партии «Слуга народа» говорил по-русски, и ведущая попросила его перейти на украинский язык.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
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Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Политика
В МИД Сербии заявили о готовности ввести войска на территорию Косово
Сербия готова ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы не смогут обеспечить безопасность сербскому населению в частично признанной республике.
Обновлено вчера в 13:00