Футбол
Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтойРИА Новости 03:34
Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды. Этот месяц в России был самым счастливым в моей жизни.
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Златко Далич: «На ЧМ-2018 Хорватия показала, что и лилипут может стать гигантом»
Спорт БИЗНЕС Online03:55
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Президент США Дональд Трамп уверен, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран.
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По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
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Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
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В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Футбол
«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за Лэмпарда
Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
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За год «Лаборатория Касперского» нашли и заблокировала больше 930 тысяч попыток скачать нелицензионные видеоигры с вредоносным программным обеспечением.
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«100 рассказов из истории медицины»
В результате происходило то, что описал Камоэнс в поэме "Лузиады" — истории португальской экспедиции, проложившей морской путь в Индию: От гибельной, неведомой болезни Мои друзья безвинно пострадали.
Обновлено вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Спорт
Отстраненный тренер работал на сборе легкоатлетов в Киргизии
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило тот факт, что на сборах легкоатлетов работал тренер, пожизненно отстраненный, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
Обновлено в 07:13
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
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Обновлено в 11:00
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности
Личность обвиняемого была установлена, но сразу после совершения убийства он покинул Ростовскую область и поменял документы.
Обновлено в 11:37
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Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
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Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Футбол
Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита»
Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено в 12:21
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У ВГИКа может появиться памятник Станиславу Говорухину
Рядом со входом в Российский государственный институт кинематографии может появиться памятник народному артисту России Станиславу Говорухину.
Обновлено в 08:25
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Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России
Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».
Обновлено в 03:55
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Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
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МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53