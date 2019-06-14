Футбол

Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтойРИА Новости 03:34

Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды. Этот месяц в России был самым счастливым в моей жизни.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтой

РИА Новости03:34

Далич: «Сборная Хорватии — суперкоманда, и мне глупо было бы учить ее играть в футбол»

Sport24.ru03:50

Черчесов и Далич рассказали, верят ли они в приметы в футболе

Спорт-Экспресс05:12

Далич – о матче с Россией: удачи не бывает без причин, мы её заслужили

Чемпионат03:51

Златко Далич: «На ЧМ-2018 Хорватия показала, что и лилипут может стать гигантом»

Спорт БИЗНЕС Online03:55

Златко Далич: «Было нелегко сложить 23 эго в одно целое на ЧМ-2018»

Матч ТВ04:25

Далич: хорватские футболисты на ЧМ-2018 в России из лилипутов превратились в великанов

ТАСС04:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:53, Вашингтон
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Политика

Крым отказался от грязной украинской воды

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Политика

Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Президент США Дональд Трамп уверен, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Политика

Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Пять человек пострадали в массовой драке в Пензенской области

Обновлено в 05:43
Общество

Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Общество

Умерла старейшая жительница Британии

В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Футбол

«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за Лэмпарда

Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
Обновлено в 10:22
Игры

«Лаборатория Касперского»: В пиратских видеоиграх спрятаны вредоносы

За год «Лаборатория Касперского» нашли и заблокировала больше 930 тысяч попыток скачать нелицензионные видеоигры с вредоносным программным обеспечением.
Обновлено в 10:41
Наука

«100 рассказов из истории медицины»

В результате происходило то, что описал Камоэнс в поэме "Лузиады" — истории португальской экспедиции, проложившей морской путь в Индию: От гибельной, неведомой болезни Мои друзья безвинно пострадали.
Обновлено вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Спорт

Отстраненный тренер работал на сборе легкоатлетов в Киргизии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило тот факт, что на сборах легкоатлетов работал тренер, пожизненно отстраненный, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:37
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
Обновлено в 07:13
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности

Личность обвиняемого была установлена, но сразу после совершения убийства он покинул Ростовскую область и поменял документы.
Обновлено в 11:37
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Футбол

Ледесма вошел в тренерский штаб «Зенита»

Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено в 12:21
Общество

У ВГИКа может появиться памятник Станиславу Говорухину

Рядом со входом в Российский государственный институт кинематографии может появиться памятник народному артисту России Станиславу Говорухину.
Обновлено в 08:25
Гаджеты

Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России

Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».
Обновлено в 03:55
Политика

Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат мира по футболу 2018 в РоссииБольше новостей по теме
Главное