Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтойРИА Новости 03:34

Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды. Этот месяц в России был самым счастливым в моей жизни.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».

Шоу-бизнес Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.

Политика Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.

Музыка Little Big выпустили новый клип «I’m OK» В комментариях пользователи отметили, что композиция и клип станут в один ряд с их прошлогодним хитом "Skibidi".

Здоровье В Мурманске открылся центр ранней реабилитации особенных детей «Реабилитация и лечение малышей — очень важная работа, при правильном и комплексном подходе можно компенсировать многие нарушения и помочь детям стать счастливыми взрослыми», — отметил Андрей Чибис на своей странице в Instagram, делясь впечатлениями о посещении центра.

Шоу-бизнес Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж Даже с матерью отношения стали ухудшаться - по словам Зарубиной, при разговоре с дочерью она чувствует от неё какую-то обиду.

Здоровье Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше Возникнет "стиль полного человека". Из гардероба исчезнут балахоны и объемные вещи, так как люди перестанут комплексовать по поводу фигуры.

Экономика Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7% В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.

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Политика Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.

Экономика Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.

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Общество В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.

Футбол Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов» Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.

Происшествия В Улан-Удэ загорелся строительный рынок Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.

Происшествия ФСИН: переданный Кокорину инвентарь используется в спортзале «Бутырки» "Спортивный инвентарь (гантели, теннисные ракетки и другой), который родственники футболиста Кокорина в декабре 2018 года передали в СИЗО-2, находится в спортивном зале СИЗО, и футболисты им пользуются во время занятий", - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы управления Сергей Цыганков.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным Кассационным судом Италии был подтвержден приговор в виде шестимесячного тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.