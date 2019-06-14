Футбол
Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтойРИА Новости 03:34
Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды. Этот месяц в России был самым счастливым в моей жизни.
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Златко Далич: «На ЧМ-2018 Хорватия показала, что и лилипут может стать гигантом»
Спорт БИЗНЕС Online03:55
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:49, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским
В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Американские F-35 разрушаются на сверхзвуковой скорости
Американские истребители начали разрушаться на сверхзвуковых скоростях.
Обновлено в 00:59
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Общество
17 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено в 06:14
Политика
Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:49
Музыка
Little Big выпустили новый клип «I’m OK»
В комментариях пользователи отметили, что композиция и клип станут в один ряд с их прошлогодним хитом "Skibidi".
Обновлено в 05:36
Здоровье
В Мурманске открылся центр ранней реабилитации особенных детей
«Реабилитация и лечение малышей — очень важная работа, при правильном и комплексном подходе можно компенсировать многие нарушения и помочь детям стать счастливыми взрослыми», — отметил Андрей Чибис на своей странице в Instagram, делясь впечатлениями о посещении центра.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Даже с матерью отношения стали ухудшаться - по словам Зарубиной, при разговоре с дочерью она чувствует от неё какую-то обиду.
Обновлено в 06:16
Общество
ФОМ: число патриотически настроенных россиян за 7 лет выросло на 9%
Более 73% россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение", называют себя патриотами - это на 9% больше, чем в декабре 2012 года.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше
Возникнет "стиль полного человека". Из гардероба исчезнут балахоны и объемные вещи, так как люди перестанут комплексовать по поводу фигуры.
Обновлено в 06:11
Экономика
Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%
В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.
Обновлено в 03:01
Политика
Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию
Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.
Обновлено в 05:58
Политика
Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену
Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
Обновлено в 06:46
Экономика
Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Политика
Россия выдвинула жесткий ультиматум ПАСЕ
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что российская сторона настаивает на полном восстановлении полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 26-го июня, когда будут организованы выборы генерального секретаря организации.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Футбол
Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»
Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
Обновлено в 05:16
Происшествия
«Воскресший» Цапок находился в розыске
Обновлено в 07:11
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Обновлено в 00:24
Происшествия
Россиянин убил жену и утопил ее голову в реке
Обновлено в 06:28
Происшествия
ФСИН: переданный Кокорину инвентарь используется в спортзале «Бутырки»
"Спортивный инвентарь (гантели, теннисные ракетки и другой), который родственники футболиста Кокорина в декабре 2018 года передали в СИЗО-2, находится в спортивном зале СИЗО, и футболисты им пользуются во время занятий", - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы управления Сергей Цыганков.
Обновлено в 07:14
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Кассационным судом Италии был подтвержден приговор в виде шестимесячного тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Обновлено в 06:00
Экономика
Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет
С января по май инвестиции в основной капитал в КНР выросли на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период рост составлял 6,1%. Также снизились инвестиции в недвижимость, а продажи в секторе показали наибольшее падение с октября 2017 года.
Обновлено в 07:42