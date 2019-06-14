Футбол

Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтойРИА Новости 03:34

Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды. Этот месяц в России был самым счастливым в моей жизни.
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«Гилерме? Вратари и так не проблема». Плетикоса верит в золото «Спартака» и дает советы Влашичу

Sport24.ru07:30

Далич написал книгу. В Москве ее презентовали Черчесов, Плетикоса и Олич

Матч ТВ07:41

Плетикоса: считаю Россию своим вторым домом

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Златко Далич: «На ЧМ-2018 Хорватия показала, что и лилипут может стать гигантом»

Спорт БИЗНЕС Online03:55

Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтой

РИА Новости03:34

Далич: хорватские футболисты на ЧМ-2018 в России из лилипутов превратились в великанов

ТАСС04:10

Черчесов и Далич рассказали, верят ли они в приметы в футболе

Спорт-Экспресс05:12
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Армия и оружие

Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено вчера в 23:16
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Обновлено в 00:38
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским

В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Американские F-35 разрушаются на сверхзвуковой скорости

Американские истребители начали разрушаться на сверхзвуковых скоростях.
Обновлено в 00:59
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 06:33
Общество

17 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 06:14
Политика

Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:49
Музыка

Little Big выпустили новый клип «I’m OK»

В комментариях пользователи отметили, что композиция и клип станут в один ряд с их прошлогодним хитом "Skibidi".
Обновлено в 05:36
Здоровье

В Мурманске открылся центр ранней реабилитации особенных детей

«Реабилитация и лечение малышей — очень важная работа, при правильном и комплексном подходе можно компенсировать многие нарушения и помочь детям стать счастливыми взрослыми», — отметил Андрей Чибис на своей странице в Instagram, делясь впечатлениями о посещении центра.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

Даже с матерью отношения стали ухудшаться - по словам Зарубиной, при разговоре с дочерью она чувствует от неё какую-то обиду.
Обновлено в 06:16
Общество

ФОМ: число патриотически настроенных россиян за 7 лет выросло на 9%

Более 73% россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение", называют себя патриотами - это на 9% больше, чем в декабре 2012 года.
Обновлено в 06:01
Здоровье

Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше

Возникнет "стиль полного человека". Из гардероба исчезнут балахоны и объемные вещи, так как люди перестанут комплексовать по поводу фигуры.
Обновлено в 06:11
Экономика

Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%

В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.
Обновлено в 03:01
Политика

Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию

Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.
Обновлено в 05:58
Политика

Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену

Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
Обновлено в 06:46
Экономика

Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве

Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Политика

Россия выдвинула жесткий ультиматум ПАСЕ

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что российская сторона настаивает на полном восстановлении полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 26-го июня, когда будут организованы выборы генерального секретаря организации.
Обновлено вчера в 10:50
Общество

В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Футбол

Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»

Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Улан-Удэ загорелся строительный рынок

Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

Обновлено в 05:16
Происшествия

«Воскресший» Цапок находился в розыске

Обновлено в 07:11
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Обновлено в 00:24
Происшествия

Россиянин убил жену и утопил ее голову в реке

Обновлено в 06:28
Происшествия

ФСИН: переданный Кокорину инвентарь используется в спортзале «Бутырки»

"Спортивный инвентарь (гантели, теннисные ракетки и другой), который родственники футболиста Кокорина в декабре 2018 года передали в СИЗО-2, находится в спортивном зале СИЗО, и футболисты им пользуются во время занятий", - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы управления Сергей Цыганков.
Обновлено в 07:14
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным

Кассационным судом Италии был подтвержден приговор в виде шестимесячного тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Обновлено в 06:00
Экономика

Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет

С января по май инвестиции в основной капитал в КНР выросли на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период рост составлял 6,1%. Также снизились инвестиции в недвижимость, а продажи в секторе показали наибольшее падение с октября 2017 года.
Обновлено в 07:42
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