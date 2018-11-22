Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре заявил, что нападающий национальной команды Мохамед Салах уйдет из "Ливерпуля", если не завоюет трофеи в составе английской команды.

Тренер сборной Египта сказал, когда Салах уйдет из «Ливерпуля»

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