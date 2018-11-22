Футбол

Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»
Матч ТВ
15:54

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре высказал мнение, что нападающий команды Мохамед Салах покинет «Ливерпуль», если не завоюет трофеи вместе с английской командой.
Матч ТВ15:54

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Тренер сборной Египта: «Салах может покинуть клуб, если не завоюет трофеи»

Soccer.ru20:57

Салах может уйти из «Ливерпуля» из-за отсутствия трофеев

Газета.Ru19:35

Тренер сборной Египта: «Салах покинет „Ливерпуль“, если не выиграет трофеи с клубом»

Sport24.ru18:58

Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»

Матч ТВ15:54

Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»

Sportbox.RU15:54

Главный тренер сборной Египта: Салах покинет «Ливерпуль» в следующем сезоне, если не выиграет трофеи

Советский спорт12:44

Тренер сборной Египта: Салах покинет «Ливерпуль», если не выиграет трофеи

Чемпионат12:19
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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