Футбол

Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»
Матч ТВ
вчера в 15:54

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре высказал мнение, что нападающий команды Мохамед Салах покинет «Ливерпуль», если не завоюет трофеи вместе с английской командой.
Матч ТВвчера в 15:54

Подробнее о событии

Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» в конце нынешнего сезона

Вести.Ru02:59

Салах может уйти из «Ливерпуля» из-за отсутствия трофеев

Газета.Ruвчера в 19:35

Тренер сборной Египта: «Салах покинет „Ливерпуль“, если не выиграет трофеи с клубом»

Sport24.ruвчера в 18:58

Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»

Матч ТВвчера в 15:54

Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»

Sportbox.RUвчера в 15:54

Главный тренер сборной Египта: Салах покинет «Ливерпуль» в следующем сезоне, если не выиграет трофеи

Советский спортвчера в 12:44

Тренер сборной Египта: Салах покинет «Ливерпуль», если не выиграет трофеи

Чемпионатвчера в 12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Футбол

Полузащитник «Барселоны»: «Будем рады, если Неймар вернется»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.
Обновлено в 03:44
Футбол

Клубы Бундеслиги выступили против матчей в понедельник

Клубы Бундеслиги договорились об отмене матчей первенства страны по понедельникам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:43
Футбол

Болельщики назвали Дзюбу лучшим футболистом сборной РФ в Лиге наций

Обновлено в 03:51
Футбол

Гвардиола: рано или поздно стану тренером сборной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что в его тренерской карьере настанет момент, когда он возглавит одну из сборных.
Обновлено в 03:17
Футбол

Лапорт: «Хочу соответствовать стандартам Рамоса»

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт хочет выйти на уровень Серхио Рамоса.
Обновлено в 03:51
Футбол

«Динамо» проиграло «Перудже» в матче волейбольной Лиги чемпионов

Обновлено в 02:51
Футбол

Суд отклонил апелляцию Бендтнера, игрок проведет 50 суток в тюрьме

Бывший нападающий лондонского "Арсенала", "Ювентуса" и сборной Дании Никлас Бендтнер приковорен к 50 суткам тюремного заключения за избиение таксиста.
Обновлено в 03:26
Футбол

«Арсенал» планирует приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии»

Лондонский "Арсенал" планирует приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:46
Футбол

Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю

Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист готов остаться в команде, но при условии увеличения зарплаты с £ 80 тыс. до £ 120 тыс. в неделю (около € 134 тыс.).
Обновлено в 02:25
Футбол

Годин может перейти из «Атлетико» в «Милан»

Действующий контракт Година с «Атлетико» истекает следующим летом. «Милан» сейчас испытывает серьезные кадровые проблемы в защите.
Обновлено в 03:26
Футбол

Инфантино ожидает, что ЧМ-2022 в Катаре станет лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду, что в 2022 году в Катаре состоится лучший чемпионат мира в истории.
Обновлено в 02:57
Футбол

Футбольный матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет в Красноярске

Как стало известно по итогам заседания бюро исполкома РФС, игру красноярского «Енисея» против грозненского «Ахмата» разрешили провести в манеже в виде исключения.
Обновлено в 03:48
Футбол

Дрогба подтвердил, что завершит карьеру

Обновлено в 03:50
Футбол

Игнашевич пошутил над современным поколением футболистов

Обновлено в 03:07
Футбол

Баскетбольный «Зенит» в овертайме упустил победу над «Тренто»

Обновлено в 02:40
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, ныне главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное