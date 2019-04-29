Футбол

Тренер сборной Чехии выразил соболезнования в связи со смертью ШуралаРИА Новости 03:32

Главный тренер сборной Чехии по футболу Ярослав Шилгавы выразил соболезнования семье форварда Йосефа Шурала, который погиб в результате аварии на 29-м году жизни.
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Футбольная ассоциация Чехии выразила соболезнования в связи со смертью Шурала

Sport24.ru03:56

«Анжи» выразил соболезнования в связи с гибелью Шурала

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УЕФА соболезнует в связи с гибелью Шурала

РИА Новости10:59

УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью Шурала

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Тренер Чехии: новость о гибели Шураля — сильный удар, нам будет не хватать его

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Тренер сборной Чехии – о гибели Шурала: «О нем останутся только самые приятные воспоминания»

Бомбардир.ру04:52

Тренер сборной Чехии: «Гибель Шураля - удар для страны»

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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Культура

Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»

По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес

За семью печатями: детали закрытой вечеринки в честь юбилея Аллы Пугачевой

Сама Алла Борисовна отметила 70-летие трижды — в узком семейном кругу 15 апреля, вместе с командой, готовившей ее кремлевский концерт, 17 апреля, и 20-го — с друзьями и коллегами в элитном ресторане на Рублевке.
Обновлено в 14:30
Общество

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге

Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Политика

Первый замгенпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку

Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн направил в понедельник американскому президенту прошение об отставке.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес

Петербургская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие

Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об усилении численности американского контингента на территории страны.
Обновлено в 16:01
Политика

США хотят ужесточить контроль над «Интернетом вещей»

Американские сенаторы 30 апреля обсудят вопросы кибербезопасности в сети так называемых умных устройств или в «Интернете вещей».
Обновлено в 12:02
Экономика

UC Rusal сменила руководителя американского подразделения

UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
Обновлено в 17:59
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Футбол

«Рубин» поздравил Бухарова с рождением сына

Рубин поздравил своего форварда с рождением ребенка.
Обновлено в 16:29
Политика

Украинский министр объяснил свои слова о «мразях» в ДНР и ЛНР

Министр социальной политики Украины Андрей Рева попытался оправдаться за свое заявление о жителях ДНР и ЛНР, которых он ранее назвал "мразями".
Обновлено в 12:32
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Происшествия

Пожар произошел в трансформаторе Ровенской АЭС на Украине

В трансформаторе на Ровенской АЭС на Украине произошел пожар, спасатели его ликвидировали.
Обновлено в 17:04
Политика

Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах

В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Экономика

Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году

Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
Обновлено в 16:14
Наука

Ученые создали первый самоуправляемый робот-хирург

Сотрудники Бостонского детского госпиталя создали самоуправляемый робот-хирург.
Обновлено 26 апреля в 07:10
Происшествия

Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку

Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали новое видео с главарем ИГ

Представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) свершилось правосудие.
Обновлено в 16:54
Транспорт

Транспорт будущего на улицах столицы: 5 мифов об электробусе

В прошлом году на столичные улицы вышел новый вид транспорта — электробус.
Обновлено в 15:38
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Авто

Renault T получил новую спецверсию на российском рынке

Ежегодное представление специальных версий тягача серии Т уже стало традицией в компании Renault Trucks на российском рынке.
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