Футбол
Тренер сборной Чехии выразил соболезнования в связи со смертью ШуралаРИА Новости 03:32
Главный тренер сборной Чехии по футболу Ярослав Шилгавы выразил соболезнования семье форварда Йосефа Шурала, который погиб в результате аварии на 29-м году жизни.
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Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено в 12:19
Общество
Tele2 подстроил частоту
Оператор ограничил поступления на мобильные счета После сообщений о появлении в рунете схемы мошенничества, в которой мог применяться вывод денег через сим-карты Tele2, оператор ограничил прием платежей на мобильные счета десятью трансакциями в день.
Обновлено в 18:39
Экономика
Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году
Обновлено в 16:14
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Общество
Составлен рейтинг самых бедных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в апреле 2019 года независимым ZOOM MARKET, самыми бедными городами РФ стали: Саранск, Тамбов и Саратов.
Обновлено в 02:50
Транспорт
Новые дорожные знаки начнут устанавливать в городах России с 1 мая
Как сообщают "Известия" со ссылкой на одного из разработчиков проекта, главу комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского, появятся знаки: "диагональный пешеходный переход", "переходите только на разрешающий сигнал светофора", "глухие пешеходы".
Обновлено в 20:06
Политика
Путин приветствовал слова Зеленского о выдаче паспортов
Ранее российский президент и избранный глава Украины сделали заявления по поводу выдачи гражданства Президент Владимир Путин прокомментировал слова Владимира Зеленского о гражданстве РФ для украинцев.
Обновлено в 10:21
Общество
ВЦИОМ: почти 80% россиян считают нужным праздник труда
Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:45
Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
В Москве прошла репетиция парада Победы
В центре Москвы прошла первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 13:36
Экономика
«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн
Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Происшествия
СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины
Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.
Обновлено в 17:57
Общество
Гороскоп на 30 апреля: Деву ждут приятные изменения, а Овну нужно поберечь здоровье
Овнам астролог рекомендует заняться решением назревших финансовых вопросов, разобраться с долгами.
Обновлено в 09:52
Экономика
Пошлины на посылки из зарубежных интернет-магазинов хотят заменить единым сбором
Предложение заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки единым сбором в 15% поступило от Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Обновлено в 20:45
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено в 08:00
Экономика
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
Обновлено в 03:15
Политика
Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:21
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
«Сербия должна признать независимость Косова и оставить в стороне вопрос нашего суверенитета», — написал он в Facebook.
Обновлено в 18:58
Общество
Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую
Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 18:31
Политика
Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке»
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Наука
Пищевая добавка из выпечки может увеличить риск диабета
Пропионатами называют соли или эфиры пропионовой кислоты, их добавляют в выпечку, в том числе и в хлеб, в сыры, в ароматизатор и вообще в те продукты, которые нужно сохранить без плесени.
Обновлено 27 апреля в 01:21
Гаджеты
Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate
DisplayMate’s in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating.
Обновлено в 08:11
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16