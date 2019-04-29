Футбол
Тренер сборной Чехии выразил соболезнования в связи со смертью ШуралаРИА Новости 03:32
Главный тренер сборной Чехии по футболу Ярослав Шилгавы выразил соболезнования семье форварда Йосефа Шурала, который погиб в результате аварии на 29-м году жизни.
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