Футбол

Тренер сборной Англии Холланд может сменить Сарри в «Челси»Бомбардир.ру 05:14

Издание The Telegraph располагает информацией, что следующим тренером «Челси» может стать Стив Холланд, который сейчас работает в штабе Гарета Саутгейта в сборной Англии. Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри могут уволить на этой неделе.
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Холланд может сменить Сарри в «Челси»

Матч ТВ04:22

Холланд может сменить Сарри в «Челси»

Sportbox.RU04:22

Тренер сборной Англии Холланд может сменить Сарри в «Челси»

Бомбардир.ру05:14

СМИ: Тренер сборной Англии Холланд может заменить Сарри в «Челси» до конца сезона

Спорт-Экспресс02:54

Тренер сборной Англии Холланд может возглавить «Челси» в случае увольнения Сарри

Sports.ru05:31

Холланд может заменить Сарри в «Челси»

Soccer.ru03:46
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Стив Холланд
Британский футболист
Английский футболист и тренер, ассистент главного тренера «сборной Англии
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