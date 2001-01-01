Хоккей
Тренер канадцев не удивлен поражению российских хоккеистов в полуфинале ЧМТАСС 17:19
Россия—
Финляндия
0 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
|51'
Марко Анттила
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо не удивлен поражению сборной России в полуфинале чемпионата мира от финнов. Об этом он рассказал журналистам после победы над чехами в полуфинале.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Космос
Новомосковцы вчера засекли спутники Илона Маска
Аналогичную картину видели и люди, проживающие на Урале, Европейской территории России, в Украине, Беларуси и Казахстане.
Обновлено в 11:12
Космос
Астероид приближается к Земле в эти минуты
Обновлено в 17:30
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Происшествия
Десять человек пострадали при стрельбе в баре в Нью-Джерси
Стрельба произошла в американском городе Трентон.
Обновлено в 04:18
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Локомотив» извинился перед «Уфой»
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.
Обновлено в 16:48
Авто
6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Авто
Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП
Доля машин с автоматической коробкой передач, реализованных в РФ по итогу первых трех месяцев 2019 года, составила 59% от общих продаж, что на 7% больше чем годом ранее.
Обновлено в 16:55
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Обновлено в 17:12
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
«Почему я должна нести ответственность за это убожество»: Настасья Самбурская расплакалась из-за отца-алкоголика
Обновлено в 15:00
Хоккей
Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии
Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
В Иране пригрозили кораблям США секретным оружием
Обновлено в 16:25
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Хоккей
Антипов: «Финны лишили нас главного оружия»
Прославленный российских хоккеист Владимир Антипов, который является бронзовым призёром ЧМ в составе сборной России, поделился своими замечаниями по поводу поражения "красной машины" от финнов на первенстве мира в Словакии.
Обновлено в 15:14
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга
Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии прошло землетрясение
Во время репетиции шоу Fantasy on Ice, в котором приняли участие фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, в Токио произошло землетрясение.
Обновлено в 11:30
Здоровье
"Зачем себя мучить диетами?" - врачи привели неожиданные доводы против голодания
Жесткие диеты чрезвычайно вредны для здоровья, убеждены медики. Многие диеты основаны на том, что человек либо недоедает, либо голодает.
Обновлено в 15:20
Происшествия
При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек
Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы
Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Здоровье
Назван главный симптом дефицита витамина С
Плохо заживающие ссадины и раны являются одним из основных симптомов нехватки в организме витамина С, пишет британская Daily Express.
Обновлено в 00:43