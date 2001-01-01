Тренер канадцев не удивлен поражению российских хоккеистов в полуфинале ЧМТАСС 17:19

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо не удивлен поражению сборной России в полуфинале чемпионата мира от финнов. Об этом он рассказал журналистам после победы над чехами в полуфинале.

Тренер канадцев не удивлен поражению российских хоккеистов в полуфинале ЧМ

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