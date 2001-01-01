Хоккей

Тренер канадцев не удивлен поражению российских хоккеистов в полуфинале ЧМТАСС 17:19

Россия
Финляндия
0 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
51'
Марко Анттила
Канада
Финляндия
Показать детали
Скрыть
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо не удивлен поражению сборной России в полуфинале чемпионата мира от финнов. Об этом он рассказал журналистам после победы над чехами в полуфинале.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер канадцев не удивлен поражению российских хоккеистов в полуфинале ЧМ

ТАСС17:19

Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019

Чемпионат18:00

Марк Стоун: «Почему все считают удивительным, что финны обыграли россиян?»

Матч ТВ17:51

Марк Стоун: «Почему все считают удивительным, что финны обыграли россиян?»

Sportbox.RU17:51

Ален Виньо: «Я не удивлён, что Россия не вышла в финал ЧМ-2019»

Sport.ru17:15

Энтони Манта: «Финны победили, поэтому они лучше, чем Россия»

Спорт-Экспресс16:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Обновлено в 09:17
Космос

Новомосковцы вчера засекли спутники Илона Маска

Аналогичную картину видели и люди, проживающие на Урале, Европейской территории России, в Украине, Беларуси и Казахстане.
Обновлено в 11:12
Космос

Астероид приближается к Земле в эти минуты

Обновлено в 17:30
Общество

Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Происшествия

Десять человек пострадали при стрельбе в баре в Нью-Джерси

Стрельба произошла в американском городе Трентон.
Обновлено в 04:18
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Футбол

«Локомотив» извинился перед «Уфой»

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.
Обновлено в 16:48
Авто

6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»

Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Авто

Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП

Доля машин с автоматической коробкой передач, реализованных в РФ по итогу первых трех месяцев 2019 года, составила 59% от общих продаж, что на 7% больше чем годом ранее.
Обновлено в 16:55
Футбол

«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании

Обновлено в 17:12
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено вчера в 18:03
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

«Почему я должна нести ответственность за это убожество»: Настасья Самбурская расплакалась из-за отца-алкоголика

Обновлено в 15:00
Хоккей

Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии

Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

В Иране пригрозили кораблям США секретным оружием

Обновлено в 16:25
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Хоккей

Антипов: «Финны лишили нас главного оружия»

Прославленный российских хоккеист Владимир Антипов, который является бронзовым призёром ЧМ в составе сборной России, поделился своими замечаниями по поводу поражения "красной машины" от финнов на первенстве мира в Словакии.
Обновлено в 15:14
Транспорт

Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга

Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии прошло землетрясение

Во время репетиции шоу Fantasy on Ice, в котором приняли участие фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, в Токио произошло землетрясение.
Обновлено в 11:30
Здоровье

"Зачем себя мучить диетами?" - врачи привели неожиданные доводы против голодания

Жесткие диеты чрезвычайно вредны для здоровья, убеждены медики. Многие диеты основаны на том, что человек либо недоедает, либо голодает.
Обновлено в 15:20
Происшествия

При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек

Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы

Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Трех пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы

Обновлено в 17:25
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие

Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Обновлено в 09:37
Здоровье

Назван главный симптом дефицита витамина С

Плохо заживающие ссадины и раны являются одним из основных симптомов нехватки в организме витамина С, пишет британская Daily Express.
Обновлено в 00:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное