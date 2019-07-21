Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»

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