Футбол

Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»RT на русском вчера в 15:00

Динамо — Рубин
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
3′
Евгений Башкиров
37′
Евгений Башкиров
46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
46′
46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
58′
63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
68′
70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
72′
77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
82′
90′+1′
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Вячеслав Подберезкин
90′+3′
Бека Микельтадзе
90′+5′
Юрий Дюпин
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Хохлов: «Рыков не уйдет из „Динамо“»

Sport24.ruвчера в 14:56

Дмитрий Хохлов: Решать исход игры надо было еще в первом тайме

Советский спортвчера в 15:30

Хохлов: ничего не меняется с реализацией, ждём нового нападающего

Чемпионатвчера в 14:59

Претендент на еврокубки? Пока «Динамо» от этого далеко

Спорт-Экспресс02:00

Хохлов: «Атакующие футболисты должны брать на себя игру, не только подыгрывать»

Евро-футбол.рувчера в 14:21

Дмитрий Хохлов: «Хочу извиниться перед болельщиками»

Матч ТВвчера в 14:51

Дмитрий Хохлов: «Хочу извиниться перед болельщиками»

Sportbox.RUвчера в 14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Происшествия

Экс-глава Каменска-Уральского получил 8 лет строгого режима за взятку

Обновлено в 04:22
Футбол

Клопп рассказал о состоянии защитника Ларуки после матча с «Севильей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что защитник команды Яссер Ларуки избежал серьезной травмы в матче с «Севильей».
Обновлено вчера в 21:47
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Политика

Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400

Обновлено в 05:01
Общество

Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Энергетика

Газпром разморозил строительство инфраструктуры «Южного потока»

Газпром разморозил проект расширения инфраструктуры на юге России под отмененный газопровод в Болгарию «Южный поток» для нужд регионов.
Обновлено в 03:17
Политика

Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду

Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:41
Политика

РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Финансы

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Здоровье

В Забайкалье начали проверку в больнице, где пациенты стирали бинты

Минздрав Забайкальского края проведет проверку по жалобе жителей поселка Вершино-Дарасунское, которые вынуждены были стирать бинты из-за отсутствия медикаментов в учреждении, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:39
Авто

Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Политика

Пушков прокомментировал предварительные итоги выборов в Раду

Предварительные результаты внеочередных выборов в Верховную раду Украины показывают, что украинский народ хочет качественно новой политики, которая бы отличалась от политики предыдущих пяти лет, заявил в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС

Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Спорт

Тренеры сборной РФ по водному поло считают свои зарплаты нищенскими

Обновлено в 04:45
Общество

В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ

В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой

75-летняя актриса Инна Чурикова продолжает находиться в НИИ им. Н.Склифосовского на лечении после падения со сцены в театре.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Политика

Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано

Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Общество

Фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек

Двадцатый рок-фестиваль "Нашествие", который прошел с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово в Тверской области, посетили порядка 200 тысяч человек.
Обновлено в 04:20
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

В Финляндии россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек

В правоохранительных органах Финляндии отмечают, что двое человек погибли на месте: женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения.
Обновлено вчера в 20:06
Гаджеты

Включенный смартфон Google Pixel 4 появился на «живом» фото в Сети

Инсайдеры опубликовали на веб-ресурсе Slashleaks «живую» фотографию готовящегося к презентации смартфона Google Pixel 4 во включенном состоянии.
Обновлено в 03:31
Происшествия

ФСБ задержала смертника с поясом шахида

Сотрудники ФСБ и МВД задержали террориста с поясом смертника. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых органах.
Обновлено в 03:37
Культура

Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране

Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Смоленской области археологи нашли следы битвы войны 1812 года

Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые исследовали места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, в которой погибло 12-20 тысяч солдат, сообщает в понедельник пресс-служба ИА РАН.
Обновлено в 03:50
Футбол

Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИ

Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ.
Обновлено в 04:51
Космос

В Москве завершился проект имитации полета на Луну

"Космонавты" пробыли в "полете на Луну" четыре месяца. За это время они "долетели" до Луны, вышли на ее поверхность и вернулись на Землю.
Обновлено 20 июля в 10:21
Шоу-бизнес

Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером

СМИ сообщили о помолвке бывшей жены Романа Абрамовича. Дарья Жукова скоро снова выйдет замуж.
Обновлено в 02:00
ещё по теме
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное