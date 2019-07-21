Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»RT на русском 15:00
|3′
Евгений Башкиров
|37′
Евгений Башкиров
|46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
|46′
|46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
|58′
|63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
|68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
|68′
|70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
|72′
|77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
|82′
|90′+1′
Хвича Кварацхелия
|90′+3′
Вячеслав Подберезкин
|90′+3′
Бека Микельтадзе
|90′+5′
Юрий Дюпин
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
1
Шунин
2
Морозов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Плиев
7
Кардозу
8
Панченко
11
Шиманьский
77
Каборе
22
Жоаозиньо
99
Шейдаев
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
69
Степанов
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
6
Башкиров
21
Кварацхелия
26
Микельтадзе
Рубин
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:05, Вашингтон
Происшествия
В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
Обновлено в 19:02
Политика
ЦИК: партия Зеленского лидирует на выборах
Партия президента Украины "Слуга народа" лидирует на выборах в Верховную раду, свидетельствуют первые данные ЦИК по результатам обработки 0,02% протоколов.
Обновлено в 15:21
Происшествия
В центральной Португалии бушуют лесные пожары
Обновлено в 14:31
Политика
Власти Ирана продолжат удерживать россиян на захваченном танкере
Жизни и здоровью российских моряков, задержанных на британском танкере Stena Impero в Ормузском проливе ничего не угрожает.
Обновлено в 16:48
Политика
Трамп поздравил Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту
Американский президент Дональд Трамп поздравил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту главы правительства за всю историю страны.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес
Ольга Гажиенко выписалась из роддома
В 2013 году в семье Гажиенко родился первенец, сын Кирилл, а недавно Ольга подарила мужу второго мальчика.
Обновлено в 14:00
Космос
В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
США в 2024 году намерены отправить астронавтов на Луну и "оставить их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 18:47
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Авто
Эксперты назвали пять советов, как не купить битый автомобиль
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек
В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено в 19:24
Политика
Партия Зеленского предложит коалицию партии Вакарчука
Партия президента Украины Владимира Зеленского, как и ожидалось, уверенно выиграла в воскресенье досрочные выборы в Верховную раду по партийным спискам (по ним избираются 225 из 450 депутатов).
Обновлено в 14:45
Экономика
Рыба не ловится без приказа
Ситуация ставит под угрозу добычу более 700 тыс. тонн продукции стоимостью до 80 млрд руб. О задержке с изданием приказа Минсельхоза о порядке переоформления договоров пользования РПУ президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил председателю комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову 19 июля.
Обновлено в 18:13
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Кино
Натали Портман сыграет богиню грома в «Торе 4»
Обновлено в 04:13
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:44
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Общество
Синоптики рассказали о самых дождливых днях конца июля
Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, когда жителей Москвы ожидают по-настоящему дождливые дни.
Обновлено в 16:39
Общество
В Краснодаре из-за сильных дождей затопило более 30 улиц
В Краснодаре 30 территорий в разных микрорайонах подтопило из-за ливней. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 13:19
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 14:56
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено в 16:57
Общество
Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Камбоджа сделала Китаю тайное предложение
Обновлено в 16:15
Экономика
«Восточный» попытается продать акции IFTG
«Восточный» попытается продать акции IFTG Банк «Восточный» разослал потенциальным интересантам предложение о покупке 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG).
Обновлено в 18:13
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено в 11:08
Игры
Gearbox показала отвергнутые обложки игры Borderlands 3
Представители студии Gearbox показали разные обложки Borderlands 3, которые отклонили по разным причинам.
Обновлено в 13:03
Экономика
Мигранты не помогут: Россия теряет рабочие руки
Рабочих рук в России становится все меньше.
Обновлено в 19:22