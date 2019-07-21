Футбол

Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»RT на русском 15:00

Динамо — Рубин
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
3′
Евгений Башкиров
37′
Евгений Башкиров
46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
46′
46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
58′
63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
68′
70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
72′
77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
82′
90′+1′
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Вячеслав Подберезкин
90′+3′
Бека Микельтадзе
90′+5′
Юрий Дюпин
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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