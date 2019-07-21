Футбол

Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»RT на русском 15:00

Динамо — Рубин
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
3′
Евгений Башкиров
37′
Евгений Башкиров
46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
46′
46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
58′
63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
68′
70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
72′
77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
82′
90′+1′
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Вячеслав Подберезкин
90′+3′
Бека Микельтадзе
90′+5′
Юрий Дюпин
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Хохлов: «Атакующие футболисты должны брать на себя игру, не только подыгрывать»

Евро-футбол.ру14:21

Хохлов: ничего не меняется с реализацией, ждём нового нападающего

Чемпионат14:59

Хохлов: «Рыков не уйдет из „Динамо“»

Sport24.ru14:56

Дмитрий Хохлов: Решать исход игры надо было еще в первом тайме

Советский спорт15:30

Дмитрий Хохлов: «Хочу извиниться перед болельщиками»

Матч ТВ14:51

Дмитрий Хохлов: «Хочу извиниться перед болельщиками»

Sportbox.RU14:51

"Причины поражения в недостатке мастерства футболистов "Динамо". Нападающий москвичей согласился с Хохловым

Спорт-Экспресс15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
Шоу-бизнес

Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2»

Обновлено в 10:56
Политика

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:52
Футбол

Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии

Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Под Всеволожском водитель BMW вылетел в кювет и погиб

Обновлено в 12:02
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Есть необходимость тратиться из-за непредвиденных обстоятельств (в основном бытового характера).
Обновлено в 20:21
Происшествия

В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек

В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено в 19:24
Политика

Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду

Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:41
Экономика

Мигранты не помогут: Россия теряет рабочие руки

Рабочих рук в России становится все меньше.
Обновлено в 19:22
Футбол

Урал — Ахмат 3:0

"Урал" и "Ахмат" объявили стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 05:35
Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В ОАЭ женщину оштрафовали за копирование СМС из телефона мужа

Женщину в ОАЭ приговорили к штрафу в три тысячи дирхамов (почти тысяча долларов) за то, что она копировала смс-сообщения из мобильного телефона мужа без его согласия, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 15:23
Экономика

Инвестиции Китая в США снизились на 90% за время президентства Трампа

Прямые инвестиции Китая в США снизились с $46 млрд в 2016 году до $5 млрд в 2018 году с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.
Обновлено в 19:55
Политика

Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено в 11:13
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Наука

Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей

Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.
Обновлено 19 июля в 13:19
Политика

ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit

Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45
Политика

США пообещали оставить астронавтов на Луне

15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Космос

Новосибирцы запечатлели запуск ракеты с Байконура

По словам фотографа Германа Маркова, фотография ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-13» сделана менее чем через час после запуска.
Обновлено в 03:34
Политика

В Антарктиде на выборах в Раду победила партия Вакарчука «Голос»

Голосование проходило на станции "Академик Вернадский".
Обновлено в 19:55
Кино

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено вчера в 06:26
Происшествия

Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии

Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
Обновлено в 14:57
Авто

Эксперты назвали пять советов, как не купить битый автомобиль

Обновлено в 08:40
Футбол

Определились потенциальные соперники «Спартака» в Лиге Европы

Московский «Спартак» попал во вторую корзину предварительного раунда Лиги Европы и получил в ней сеянный статус.
Обновлено в 08:47
Политика

ЦИК Украины: в 99 одномандатных округах выигрывают кандидаты «Слуга народа»

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщает, что по данным на 2 часа ночи в 99 одномандатных округах победу на парламентских выборах одержали кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" .
Обновлено в 20:25
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Экономика

Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков

Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
Обновлено в 19:27
ещё по теме
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное