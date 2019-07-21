Футбол

Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»RT на русском вчера в 15:00

Динамо — Рубин
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
3′
Евгений Башкиров
37′
Евгений Башкиров
46′
Виталий Денисов
Данил Степанов
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
46′
46′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микельтадзе
Артур Юсупов
Кирилл Панченко
58′
63′
Зураб Давиташвили
Кирилл Панченко
68′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
68′
70′
Данил Степанов
Шарль Каборе
72′
77′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
Себастьян Шиманьский
82′
90′+1′
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Вячеслав Подберезкин
90′+3′
Бека Микельтадзе
90′+5′
Юрий Дюпин
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Хохлов: «Атакующие футболисты должны брать на себя игру, не только подыгрывать»

Евро-футбол.рувчера в 14:21

Дмитрий Хохлов: Решать исход игры надо было еще в первом тайме

Советский спортвчера в 15:30

Хохлов: ничего не меняется с реализацией, ждём нового нападающего

Чемпионатвчера в 14:59

Хохлов: «Рыков не уйдет из „Динамо“»

Sport24.ruвчера в 14:56

Претендент на еврокубки? Пока «Динамо» от этого далеко

Спорт-Экспресс02:00

Дмитрий Хохлов: «Хочу извиниться перед болельщиками»

Матч ТВвчера в 14:51

Дмитрий Хохлов: «Хочу извиниться перед болельщиками»

Sportbox.RUвчера в 14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:48, Вашингтон
Происшествия

В Москве задержаны двое мужчин, похитивших человека

Двое мужчин похитили человека на Литовском бульваре в Москве и попытались скрыться на автомобиле, злоумышленики задержаны полицией.
Обновлено в 01:53
Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 03:25
Общество

В Дании ужесточили правила развода

Отмечается, что в Дании зафиксирован один из самых высоких показателей по разводам в Европе, и до недавнего времени жители страны могли расторгнуть брак, просто заполнив простую онлайн-форму.
Обновлено в 02:33
Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду с 38,45% голосов

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с большим отрывом лидирует на выборах в Верховную раду, следует из данных ЦИКа.
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Политика

Данные ЦИК показали шанс партии Зеленского создать кабмин без коалиции

Если после обработки оставшихся бюллетеней партия не растеряет образовавшееся преимущество, Зеленский и его команда смогут впервые в истории Украины сформировать правительство самостоятельно, не создавая коалиции с другими партиями.
Обновлено в 02:11
Общество

Мэр Кунгура заявил в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:41
Футбол

Скабеева навестила Кокорина и Мамаева в колонии

Российская телеведущая Ольга Скабеева побывала в колонии, где отбывают свой срок футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Обновлено вчера в 00:17
Шоу-бизнес

Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения

Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

ЦИК Украины назвал окончательные данные по явке на выборах в Раду

Обновлено вчера в 18:30
Авто

Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Политика

Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне

Политик заверил, что администрация продолжит поддерживать проект ракеты Orion, которая и должна будет доставить астронавтов на Луну в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Экономика

Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года

Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено 19 июля в 13:01
Происшествия

Более 30 человек погибли в Индии во время грозы

На севере Индии 32 человека погибли в воскресенье во время грозы в штате Уттар-Прадеш. Люди стали жертвами ударов молний.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

ЦИК Украины признал парламентские выборы состоявшимися

Центральная избирательная комиссия Украины признала парламентские выборы состоявшимися, заявила глава комиссии Татьяна Слипачук.
Обновлено в 03:17
Происшествия

На озере Фигурное восьмилетний мальчик разбился на чужом гидроцикле

В понедельник, 22 июля, стало известно, что накануне вечером восьмилетний мальчик попал в больницу Петербурга в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 03:19
Политика

Правительство России может предоставить Пулково статус открытого неба

Региональные власти и управляющая компания Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) пытаются получить статус открытого неба для аэропорта с 2020 года, однако инициатива вызвала резкие возражения со стороны авиакомпаний, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 02:20
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

Они встретились! Меган Рапино сфотографировалась с Езилом

Перед матчем Рапино сфотографировалась с несколькими футболистами "Арсенала", включая хавбека Месута Езила.
Обновлено в 02:29
Авто

Это, вероятно, самая крутая реплика Bugatti

Всего четыре Type 57 Atlantic Coupe были собраны Bugatti еще в незапамятные времена.
Обновлено в 01:03
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Культура

Александр Городницкий получил премию Евтушенко

Обновлено в 03:00
Политика

Зеленский рассчитывает, что они с Путиным смогут найти взаимопонимание

Как информирует Газета ру со ссылкой на DW, соответствующее заявление украинский лидер Владимир Зеленский сделал вскоре после обнародования первых данных экзитполов на внеочередных выборах в Раду.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

В Омской области пенсионерку насмерть забодал бык

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Калужской области бык насмерть забодал пастуха.
Обновлено в 01:22
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Коми вагоны с углем сошли с рельсов

Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.
Обновлено в 02:54
Здоровье

Сотни новосибирцев пожаловались в МЧС на смог

Обновлено в 00:08
ещё по теме
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное